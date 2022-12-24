Ryan Babel sosyal medyadan Halil Umut Meler'i eleştirdi!
Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından karşılaşma ile ilgili şu sözleri kullandı;
"Trabzonspor maçına izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor"
Looking at the Trabzon game… Turkish referees learned nothing from the World Cup smh…play on man.. every 3 minutes the game stops..— Ryan Babel (@Ryanbabel) December 24, 2022
Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalıyor.
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