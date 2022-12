Ryan Babel sosyal medyadan Halil Umut Meler'i eleştirdi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından karşılaşma ile ilgili şu sözleri kullandı;

"Trabzonspor maçına izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor"

Looking at the Trabzon game… Turkish referees learned nothing from the World Cup smh…play on man.. every 3 minutes the game stops..