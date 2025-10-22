Sperm enerjisini “süper şarj” eden mekanizma çözüldü: Erkekler için doğum kontrol hapına bir adım daha yaklaşıldı

Bilim dünyası, erkek doğurganlığı üzerine önemli bir keşfe daha imza attı. Michigan State Üniversitesi, Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi ve Van Andel Enstitüsü’nden araştırmacılar, spermin yumurtayı dölleyebilmesi için gerekli enerji artışını sağlayan hızlı bir biyolojik mekanizmayı ortaya çıkardı. Bu mekanizmanın anlaşılması, erkekler için hormon içermeyen ve geri dönüşümlü bir doğum kontrol hapı geliştirilmesinde büyük umut vadediyor.

UYKU HALİNDEN MARATONA: SPERMİN UYANIŞ ANI

Araştırma ekibinin başındaki Michigan State Üniversitesi’nden moleküler biyolog Prof. Melanie Balbach, spermin ejakülasyon öncesi adeta “uyku benzeri” bir durumda beklediğini belirtti.

“Sperm, ejakülasyon öncesi dinlenir. Ancak vücut dışına atıldığında aniden yoğun enerji üretmek zorundadır. Bu, uyurken bir anda ultra maraton koşmaya benziyor” dedi.

Balbach ve ekibi, spermin bu hızlı enerji geçişini nasıl sağladığını anlamak için glikoz metabolizmasını adım adım izleyen özel bir teknik geliştirdi. “Sanki bir arabanın tavanını pembe boyayıp trafikte izlemek gibi,” diyen Balbach, bu yöntemle hangi proteinlerin glikozu daha hızlı işlediğini tespit ettiklerini söyledi.

YENİ HEDEF: HORMON İÇERMEYEN ERKEK DOĞUM KONTROL HAPI

Araştırma, spermin enerji üretiminde kritik rol oynayan “aldolaz” adlı bir enzimi de ortaya çıkardı. Bu enzim, spermin glikozu enerjiye çevirmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, sperm hücrelerinin yolculuk öncesi kendi içlerinde enerji depoladıkları da belirlendi. Ekip, bu proteinleri hedef alan küçük moleküler inhibitörler geliştirerek spermin enerji üretimini geçici olarak durdurmayı amaçlıyor.

KISIRLIK TEDAVİSİNDE YENİ BİR UMUT

Araştırmacılar, sperm metabolizmasının bu kadar ayrıntılı incelenmesinin yalnızca doğum kontrolü için değil, aynı zamanda kısırlık tedavilerinde de devrim yaratabileceğini belirtiyor. Spermin enerji üretememesi, bazı erkeklerde açıklanamayan kısırlığın temel nedenlerinden biri olabilir. Yeni bulgular, bu vakaların teşhisinde yeni testlerin ve tedavilerin geliştirilmesine de katkı sağlayacak.