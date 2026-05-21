Spor dünyasında milyar dolarlık restleşme: Dopingle serbest 'Geliştirilmiş Oyunlar'a sert tepki!

Uluslararası spor camiası, olimpiyat ilkelerini ve sporcu sağlığını kökten sarsacak nitelikte, tarihin en tartışmalı organizasyonlarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. Las Vegas'ta düzenlenmesi planlanan ve sporcuların steroid, büyüme hormonu gibi performans artırıcı maddeleri (PED) açıkça kullanmasının teşvik edildiği "Geliştirilmiş Oyunlar" (Enhanced Games), küresel ölçekte bir hukuk ve etik savaşı başlattı. Dünya rekoru kırılması halinde sporculara milyonlarca dolarlık ikramiyeler vadeden organizasyona, küresel dürüstlük ve doping karşıtı kurumlardan çok sert yaptırım kararları gecikmedi.

USADA'DAN ÇOK SERT BİLDİRİ: "GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ORGAN HASARLARI VE ÖLÜM RİSKİ VAR"

Yarışma hazırlıklarının hız kazanması üzerine bir bildiri yayımlayan ABD Anti-Doping Ajansı (USADA), ödül avcılığına soyunarak vücuduna kimyasal pompalamayı düşünen tüm sporculara adeta bir gerçeklik uyarısı gönderdi. Kurum, organizasyonu doğrudan "tehlikeli bir palyaço gösterisi" olarak tanımladı.

USADA İcra Kurulu Başkanı Travis Tygart, projenin arkasındaki aktörlerin tamamen hızlı para kazanma hırsıyla hareket ettiğini belirterek, "Bu kâr, dünyanın dört bir yanındaki çocukların hayallerine ulaşmak için doping yapması gerektiği yanılgısına düşmelerinin bedeli olacaktır" sözleriyle tepki gösterdi. Ajansın Bilim Başkanı Dr. Matt Fedoruk ise söz konusu maddelerin yasaklanma nedeninin sporcu sağlığı üzerindeki kalıcı tahribatları olduğunu hatırlatarak, sporcuların ömürlerini ve sağlıklarını büyük bir kumar masasına sürdüklerini vurguladı.

MİLYON DOLARLIK ÖDÜL HAVUZU: OLİMPİYAT MADALYALI SPORCULAR DA LİSTEDE

Uluslararası yüzme, atletizm ve halter branşlarını kapsayan bu projede, her bir müsabaka için 500 bin dolara varan bir ödül havuzu oluşturulmuş durumda. Özellikle 100 metre sprint veya 50 metre serbest stil gibi prestijli branşlarda dünya rekoru kıran sporculara 1 milyon dolarlık devasa bir bonus vaat ediliyor.

Bu finansal cazibeye kapılan isimler arasında üç kez Olimpiyat madalyası kazanan Avustralyalı rekortmen yüzücü James Magnussen gibi elit sporcular da yer alıyor. Ancak bu paranın peşinden gitmenin faturası sporcuların profesyonel kariyerleri için oldukça ağır olacak. Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), bu organizasyona destek veren veya katılan tüm sporcu, antrenör ve hakemleri elit resmi müsabakalardan ömür boyu ihraç edeceğini duyurdu. USA Swimming de benzer şekilde sporcularını WADA kuralları gereği gelecekteki hiçbir resmi yarışa katılamayacakları yönünde uyardı.

800 MİLYON DOLARLIK TEKEL DAVASI VE SINIRLANDIRILMIŞ DOPİNG KURALLARI

Geliştirilmiş Oyunlar’ın kurucusu ve Avustralyalı iş insanı Aron D’Souza liderliğindeki organizasyon komitesi, uluslararası federasyonların bu sert yaptırımlarına ve boykot çağrılarına karşı 800 milyon dolarlık dev bir karşı dava açtı. Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ve World Aquatics gibi kurumları "yasa dışı bir tekel oluşturarak sporculara zorbalık yapmakla" suçlayan komite, geri adım atmayacaklarını ilan etti.

Öte yandan organizasyon, dopingle yarışma konseptine rağmen tamamen kuralsız bir serbestlik içermediğini iddia ediyor. Kurallara göre sporcular yalnızca Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı tıbbi maddeleri (testosteron, HGH, EPO vb.) kullanabiliyor; kokain, eroin gibi uyuşturucu ve reçetesiz maddelerin kullanımı ise kesinlikle yasak. Yarışma boyunca sporcuların sürekli tıbbi ve fizyolojik takibe alınarak aşırı doz kullanımının engelleneceği savunulurken, organizasyona hiçbir ilaç desteği almayan "doğal" sporcuların da katılabileceği, böylece tıbbi mühendislik ile saf insan genetiğinin sınırlarının karşılaştırılacağı belirtiliyor.