Spor yapmak için en uygun saati uzmanlar açıkladı: Fayda görmek istiyorsanız yapmanız gereken saatler...

Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:59

Güncelleme: 15.05.2024 - 17:59

Egzersiz yapmak için en uygun zamanın ne olduğu sorusu, birçok kişi için merak konusu olmuştur. Çeşitli araştırmalar ve uzman görüşleri bu konuda farklı görüşler sunmakla birlikte, genel bir uzlaşıya göre, egzersiz için en iyi zaman kişisel tercihlere ve yaşam tarzına göre değişir. İşte bu konuda uzmanların görüşleri ve önerileri...

SONUÇLAR ŞAŞIRTTI

Gün Ortası ve Öğleden Sonra Egzersizleri: Bazı araştırmalar, fizyolojik olarak en fazla faydayı sağlamak için gün ortasından öğleden sonraya kadar egzersiz yapmanın en uygun zaman olduğunu öne sürer.

Sabah Egzersizleri: Diğer çalışmalar, sabahın erken saatlerinin egzersiz için en iyi zaman olduğunu belirtse de, bu çalışmaların genellikle kadınlar üzerinde yapıldığı ve kapsayıcı sonuçlara varamadığı belirtilmektedir.

Akşam Egzersizleri ve Uyku: Ek araştırmalar, egzersiz ve uyku arasında simbiyotik bir ilişki olduğunu göstererek, akşam sporunun en iyi seçim olabileceğini öne sürer.

EN İYİ ZAMAN KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Egzersiz uzmanları, herkes için geçerli tek bir en iyi zaman olmadığını ve kişisel olarak tutarlı ve düzenli bir şekilde egzersiz yapabildiğiniz zamanın en iyi zaman olduğunu belirtir. Uzun vadede, en iyi hissettiğiniz ve devamlılık sağlayabildiğiniz egzersizler en faydalı olanlardır.

KİŞİSEL EGZERSİZ ZAMANINIZI BULMAK İÇİN ÖNERİLER

Yaşam Tarzınıza Göre Egzersiz Zamanınızı Ayarlayın

İş ve aile sorumluluklarınıza göre egzersiz zamanınızı ayarlayın. İş sırasında veya sonrasında dikkat gerektiren bir işiniz varsa, öğlen spor yapmayı deneyebilirsiniz. Çalışan ebeveynler, gün içinde esneklik sağlayarak sabahları ve akşamları aileleriyle vakit geçirebilir.

Hedeflerinizi Belirleyin

Fitness hedeflerinize bağlı olarak egzersiz zamanınızı belirleyin. Örneğin, metabolik sağlık ve performans için öğleden sonra veya akşamın erken saatlerinde çalışmanın daha faydalı olabileceği belirtilmektedir.

Beslenme alışkanlıklarınızı iyileştirmek istiyorsanız, sabah veya öğle saatlerinde egzersiz yapmanın sağlıklı yiyecek seçimlerini teşvik edebileceği belirtilmektedir.

Vücudunuzun Doğal Ritmiyle Savaşmayın

Sabah insanı değilseniz ve erken kalkmakta zorlanıyorsanız, kendinizi zorlamadan akşamları egzersiz yapmayı tercih edin. Aynı şekilde, öğleden sonra enerjik hissediyorsanız, bu zamanı değerlendirin.

Küçük Adımlarla Başlayın ve Tutarlılığa Odaklanın

Egzersiz rutininiz yoksa küçük hedeflerle başlayın ve tutarlı olun. Her gün aynı saatte kısa yürüyüşler veya hafif egzersizler yaparak bir alışkanlık oluşturun.

Benzer Düşünen Egzersiz Arkadaşları Bulun

Egzersiz yaparken topluluk içinde olmayı tercih ediyorsanız, benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle bağlantı kurarak motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

Uyku Önceliğiniz Olsun

İyi bir uyku hijyeni, başarılı bir egzersiz rutininden daha önemlidir. Her gece yeterli uyku aldığınızdan emin olun ve uyku düzeninizi bozmadan egzersiz yapın.

Esnek ve Gerçekçi Olun

Haftalık programınızı yaparken esnek ve gerçekçi olun. Hayatın taleplerine karşı kendinizi başarıya hazırlayın ve tutarlı olmaya özen gösterin.