Ayak ağrılarına iyi gelen 8 egzersiz: Gün boyu yorulan ayaklarınızı bu pratik hareketlerle rahatlatın...

Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:57

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:57

Birçok insanın hayatının belirli bir noktasında ayak veya bilek ağrısıyla karşılaşması oldukça yaygındır. Ayak sağlığını korumak ve ağrıyı hafifletmek için önemli bir adım, ayakları ve ayak bileklerini güçlendirmektir. Düzenli egzersiz yapmak ve esneme hareketleri yapmak, bu kasların güçlenmesini ve esnekliğini artırarak ayaklara daha iyi destek sağlar. Bu sayede, kişilerin daha uzun süre aktif kalmasına ve yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olabilir. Peki gün boyu yorulan ayaklarınızı nasıl rahatlatabilirsiniz? İşte ayak ağrılarına iyi gelen 8 egzersiz...

1. PARMAK EGZERSİZLERİ

Bu egzersizin üç aşaması vardır ve ayakların ve ayak parmaklarının tüm kısımlarını güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

İlk aşama:

Ayaklarınızı yere düz basacak şekilde bir sandalyeye dik oturun. Parmaklarınızı yerde tutarak topukları kaldırın. Sadece ayak parmaklarınız yere değdiğinde durun. Topuklarınızı indirmeden önce bu pozisyonda 5 saniye bekleyin.

İkinci aşama:

Topuklarınızı kaldırın ve sadece ayak başparmağının ve ikinci ayak parmaklarının uçları yere değecek şekilde parmak uçlarınızda durun ve 5 saniye bekleyin.

Üçüncü aşama:

Topukları kaldırın ve sadece parmak uçlarınız yere değecek şekilde içe doğru kıvırın. Bu pozisyonda 5 saniye bekleyin.

Her aşamayı 10 kez tekrarlayarak esneklik ve hareket yeteneğinizi güçlendirin.

2. BAŞ PARMAK ESNETME

Ayak başparmağında geniş bir hareket aralığı sağlamak önemlidir. Bu egzersiz, dar ayakkabılardan kaynaklanan hareket kısıtlamasını önlemek için oldukça faydalıdır. Ayaklarınızı yere düz basacak şekilde bir sandalyeye dik oturun. Bacak bacak üstüne atarak çalıştıracağınız ayağın boşlukta olmasını sağlayın. Elinizi kullanarak başparmağınızı nazikçe yukarı, aşağı ve yana doğru uzatın. Parmağınızı beşer saniye boyunca her bir pozisyonda bekletin. Diğer ayağa geçmeden önce 10 kez tekrarlayın.

3. PARMAK AÇMA

Parmak uzatma egzersizi yapmak, parmak kasları üzerindeki kontrolünüzü iyileştirebilir. Bu egzersizi iki ayağınızda aynı anda veya teker teker yapabilirsiniz. Bir sandalyeye oturun, ayaklarınızı hafifçe yere bastırın. Ayak parmaklarınızı zorlamadan mümkün olduğunca birbirinden ayırın. Bu pozisyonda 5 saniye bekleyin ve hareketi 10 kez tekrarlayın.

4. PARMAK KISKACI

Ayak parmaklarınızla bir şeyler kavramak, parmaklarınızın ve ayakların fleksör kaslarını geliştirerek genel gücünü artırır. Ayaklarınızı yere düz basacak şekilde bir sandalyeye dik oturun ve ayaklarınızın önüne bir havlu koyun. Ayak parmaklarınızı kullanarak bu havluyu kendinize çekmeye çalışın. Her bir ayakta 5 kez tekrarlayın. Zorlaştırmak için havlunun bir ucuna ağırlık koyabilir veya bilye gibi bir şeyi kavrayıp taşımaya çalışabilirsiniz.

5. KUM YÜRÜYÜŞÜ

Çıplak ayakla kum üzerinde yürümek, ayakları ve baldırları germek ve güçlendirmek için harika bir yoldur. Bu genel olarak iyi bir egzersizdir çünkü kumun yumuşak dokusu yürümeyi fiziksel olarak daha zorlu hale getirir. Bir plaja, voleybol sahasına veya kumlu başka bir yere gidin. Ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı çıkarın. Mümkün olduğunca uzun süre yürüyün. Ayaklardaki ve baldırlardaki kasları aşırı zorlamaktan kaçınmak için zaman içinde mesafeyi yavaşça artırmayı deneyin.

6. AYAK ESNETME

Ayak parmağı uzatma egzersizi, yürürken topukta ağrıya ve ayak parmaklarını kaldırmada zorlanmaya neden olan bir durum olan plantar fasiitin önlenmesinde veya tedavisinde faydalıdır. Ayaklarınızı yere düz basacak şekilde bir sandalyeye dik oturun. Ayak parmaklarınızı kendinize doğru çekin. Ayağın alt kısmı ve topuk kordonu boyunca bir esneme hissi olmalıdır. 10 saniye bu şekilde bekleyin. Germe sırasında ayak kemerine masaj yapmak, gerginliği ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olacaktır. Bu egzersizi her ayak için 10 kez tekrarlayın.

7. TOP İLE ESNETME

Ayağın altında bir golf topunu yuvarlamak, kemerdeki rahatsızlığı gidermeye yardımcı olabilir ve plantar fasiit ile ilişkili ağrıyı hafifletebilir. Bir sandalyeye oturun ve ayak tabınızın altına bir golf topu yerleştirin. Bastırın ve hareket ettirin. Masaj etkisi yapması için 2 dakika boyunca devam edin.

8. AŞİL TENDONU ESNETME

Aşil tendonu, topuğu baldır kaslarına bağlayan bir kordondur. Kolayca zorlanabilir, ancak güçlü tutmak ayak, ayak bileği veya bacak ağrısına yardımcı olabilir. Yüzünüzü duvara çevirin ve avuç içleriniz duvara yaslanacak şekilde kollarınızı kaldırın. Dizinizi düz tutarak bir ayağınızı geriye doğru hareket ettirin. Ardından, diğer dizinizi bükün. Her iki topuğunuzu da yerde düz tutun. Aşil tendonu ve baldır kaslarında bir gerilme hissi olana kadar kalçaları öne doğru itin. Taraf değiştirmeden önce 30 saniye bekleyin. Her iki tarafta üç kez tekrarlayın.