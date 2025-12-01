Spotify Wrapped ile 2025 yılının özeti kullanıcılarla buluşacak. Peki, Spotify 2025 özeti ne zaman yayınlanacak? Spotify Wrapped 2025 açıklandı mı?

SPOTİFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçmiş yıllardaki yayın tarihlerine bakıldığında, Spotify Wrapped genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor. Bu istikrarlı takvime göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

Geçmiş Yılların Spotify Wrapped Yayınlanma Tarihleri:

2024: 4 Aralık

2023: 29 Kasım

2022: 30 Kasım

2021: 1 Aralık

2020: 1 Aralık

2019: 5 Aralık