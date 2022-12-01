2022 Spotify özeti yayımlandı mı? 2022 Spotify özetine nereden bakılır? Spotify Wrapped nedir?

01 Aralık 2022 Perşembe, 12:00

İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify, kullanıcıları için her sene bir özet yayımlıyor. Bu özette, kullanıcıların o sene içerisinde en çok hangi şarkıları ve sanatçıları dinlediği listeleniyor. 2006'dan bu yana binlerce kullanıca erişen Spotify'ın 2022 yılı için yayımlayacağı özet ise müzikseveler tarafından merakla bekleniyordu. İşte ayrıntılar...

SPOTİFY ÖZETİ YAYIMLANDI MI?

Spotify'ın 2022 yılı için hazırladığı özet 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle yayımlandı.

SPOTİFY ÖZETİNE NEREDEN BAKILIR?

Kullanıcılar, özelleştirilmiş 2022 Spotify özetlerine, uygulamanın ana sayfasından ve arama kısmından erişim sağlayabilirler.

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan kampanya, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor ve onları sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor.

2022 SPOTİFY ÖZETİNDE TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR KİMLER OLDU?

2022 Spotify özetinde Türkiye'de en çok dinlenen sanatçı UZİ oldu. En çok dinlenen albüm UZİ'nin ''El Chavo'' albümü olurken, en çok dinlenen şarkı KÖFN'den ''Bir Tek Ben Anlarım'', en çok dinlenen kadın sanatçı Sezen Aksu, en çok dinlenen müzik grubu Duman oldu.