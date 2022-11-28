Spotify Wrapped 2022 yolda: Yenilikler neler?
Popüler müzik platformu Spotify'ın önümüzdeki hafta 2022 özetini yayınlaması bekleniyor. Müzikseverler yayımlanacak bilgileri merak ederken, olası tarihler de belli oldu. İşte ayrıntılar...
Dünyanın en büyük çevrim içi müzik dinleme platformu Spotify'ın 2022 yıl sonu özeti dönemi yaklaştı. Spotify kullanıcıları, yıl içerisinde dinlediği müziklerin kendilerini sunulduğu özetleri bekliyor.
İsveç merkezli Spotify'ın dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Şirket her yıl sonunda, kullanıcılara o yıl içinde dinledikleri müziklerin özetini geçiyor ve istatistikleri sunuyor.
SPOTIFY WRAPPED NEDİR?
Spotify Wrapped adı verilen bu istatistikler içinde en çok dinlenen 100 şarkı, en çok dinlenen müzik tarzı, yıl içinde kaç dakika şarkı dinlendiği gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca kullanıcının en çok dinlediği sanatçılar, favori albümleri vb. bilgiler de sunuluyor.
Genelde aralık ayının başında yayınlanan verilerle birlikte, dünya müziğinin önde gelenleri de dinleyicilerle paylaşılıyor.
Müzikseverler kasım ayının sonlarından itibaren Google'da "Spotify özeti ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Spotify, verilerin yayınlanacağı tam tarihi vermese de uygulama üzerinden yolladığı bildirimle beklenen günün yaklaştığının sinyalini veriyor. Kullanıcılar 2022 Spotify Wrapped'in 1 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanmasını bekliyor.
Spotify, geçmiş yıllarda özetleri 2-3-4-5-6 Aralık tarihlerinde yayınlamıştı.
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