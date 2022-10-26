Spotify, ücret ödeyen abone sayısını açıkladı
Müzik ve podcast tarafında en popüler isimlerden olan Spotify güncel ücret ödeyen abone sayısını açıkladı.
Türkiye'de aktif olarak abone sayısını artırmaya devam eden Spotify, yeni sayıları açıkladı. Ücretli abonelik satın alan kullanıcılarının sayısını açıklayan popüler çevrim içi uygulama, tam 195 milyon aboneye sahip. Bu abonelerin tamamı elbette ücret ödeyen ve premium olan hesaplar.
Öte yandan toplam aktif abone sayısı ise 468 milyon.
POPÜLER PLATFORM BU YIL BİTMEDEN ABONE SAYISINI ARTIRMAK İSTİYOR
Aktif kullanıcı sayısını sürekli artırdığını açıklayan Spotify'ın yeni özellikleri de bünyesine ekliyor. Açıklanan sayılara göreyse abone sayısını son çeyrekten bu yana 7 milyon artırmayı başaran Spotify, yıl bitmeden 200 milyon ücretli aboneye ulaşmayı hedefliyor.
Spotify'ın ise en büyük rakibi Apple'ın müzik servisi olan Apple Music. Apple bu noktada aktif kullanıcı sayısını açıklamasa da Spotify'ın ardından en çok kullanılan ve ücret ödenen uygulamalardan biri olduğu tahmin ediliyor.
Hatırlayacağınız üzere Spotify, HiFi özelliği ile gündeme gelmişti. Bu özellik yüksek kalitede müzik dinlemeye olanak sağlayacak.
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