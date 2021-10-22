'Squid Game' eşofmanlarına talep arttı, Güney Kore'nin tekstil endüstrisi canlandı

22 Ekim 2021 Cuma, 17:14

Dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'de oyuncuların giydiği yeşil eşofmanlar ve pembe tutumlara talep arttı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'un Seongbuk semtindeki 500 metrekarelik hazır giyim fabrikasının sahibi Kim jin-ja, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ekim, genellikle tekstil endüstrisinin hareketli olmadığı bir ay ancak Squid Game ve Cadılar Bayramı sayesinde işe koyulduk" dedi.

"6 BİN MAVİ EŞOFMAN DİKİYORUZ"

Yıllık 1.5 milyar won (1.27 milyon dolar) hacminde olan satışların, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle normalin üçte birine düştüğü bilgisini veren Kim, "Şimdi yeni yürümeye başlayan bebekler ve çocuklar için 6 bin deniz mavisi eşofman dikiyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters'ta yer alan habere göre üreticiler, Squid Game eşofmanlarına olan yüksek talep yüzünden siparişlere yetişemediklerini ifade etti.

Ülkenin en büyük geleneksel pazarı olan Namdaemun Market'te, çocuklar için üretilen Squid Game eşofmanları 30 bin won'a (25.50 dolar) satılıyor.

Seul Moda Tekstil Derneği Başkanı Oh Byung-yeol, yaptığı açıklamada, "2 yıl süren Covid-19, yerli moda şirketleri için zor bir zaman oldu. Küresel bir sansasyon haline gelen Squid Game, dizideki eşofmanları yurt içinde de popüler hale getirdi ve çok sayıda siparişe neden oldu" dedi. Namdaemun'daki bir satıcı, kendisinin de dahil satıcıların ellerinde talebi karşılamak için yeterli eşofmana sahip olamadıklarını ifade etti.

142 MİLYON İZLENDİ

Dünyanın en büyük online dizi-film platformu Netflix'e göre Squid Game, 17 Eylül'den bu yana 142 milyon izlendi ve platforma 4.38 milyon yeni abone kazandırdı.