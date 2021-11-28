Squid Game izleyen 9 yaşındaki çocuğun şiddet içerikli çizimleri sosyal medyada gündem oldu

28 Kasım 2021 Pazar, 12:50

Konusu gereği şiddet dolu sahneler içeren Güney Kore yapımı dizi Squid Game’in belli bir yaşın altındaki çocuklar tarafından izlenmesi aslında yasak; ancak yetkililerin ebeveynlere yaptığı uyarılara ve Netflix’in sitesinde bulunan ‘+18’ uyarısına rağmen diziyi küçük çocukların izlemesinin önüne geçilemiyor.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; daha önce İngiltere’de bulunan bazı öğretmenler, öğrencilerinin Squid Game’i taklit ederek oyunlar oynadığını belirterek bu durumdan rahatsız olduklarını belirtmişlerdi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÇİZİMİ GÜNDEM OLDU

Son olarak, bir kütüphane görevlisinin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Çalıştığı kütüphaneye 9 yaşında bir çocuk geldiğini kaydeden görevli, çocuğun çizim yaptığını fark etmesi üzerine meraklanıp neler çizdiğine baktığını ve gördükleri karşısında şoke olduğunu belirtti.

İddiaya göre, dizideki pembe kostümlü karakterleri silahla ateş ederken resmeden küçük çocuk, görevliye Squid Game’in bütün bölümlerini izlediğini söylemiş.

DESTEK DE GELDİ, TEPKİ DE

Görevlinin yaşanan olayı, çocuğun yapmış olduğu çizimle birlikte sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte tepkiler de gecikmedi. Çoğu kullanıcı aynı fikirde olduğunu belirterek destek verdi.

Paylaşıma destek verenlerin dışında asıl problemin çocukların diziyi izlemelerini engellememek değil de, Squid Game'de veya herhangi başka bir şeyde yer alan şiddet dolu sahnelerin yanlış olduğunu çocuklara öğretmemek olduğunu, bu tarz şeylerin her dönemde olduğunu ve bunun Squid Game'e özel bir durum olmadığını savunanlar da oldu.

İşte paylaşımın ardından gelen olumlu ve olumsuz tepkilerden bazıları...