Squid Game sırasında yumruklar havada uçuştu
Dijital yayın platformu Netflix'in Türkiye'de de en çok izlenenler listesinde ilk sırada olan dizisi Squid Game, gerçek hayatta da izleyicilerini 'peşinden sürüklüyor.'
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in popüler Güney Kore yapımı dizisi 'Squid Game'de borca batmış 456 kişinin 39 milyon dolarlık para ödülü için oynadığı oyunlardan biri olan dalgona şekeri gibi kültürel unsurlar Türkiye dahil birçok ülkede uygulanmaya başlanmasıyla Squid Game konseptli mekanlar da rağbet görüyor. Bunun son örneklerinden biri Fransa'da açıldı.
Sputnik’te yer alan habere göre, başkent Paris'te 3 Ekim'de 2 günlüğüne açılan, diziye ait ürünlerin satıldığı ve yine dizideki oyunların oynanabildiği dükkana girebilmek için insanlar kuyruk oluştururken kavga çıktı.
Hatta görüntülerden birinde bir adamın motosiklet kaskıyla diğerine saldırdığı, bazılarının da birbirini tekmeleyip yumrukladığı görülüyor.
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