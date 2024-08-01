Dünyanın en ünlü isimleri olimpiyatlarda buluştu: Margot Robbie ve Tom Cruise birlikte poz verdi!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:16

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:16

'Barbie' filminin yıldızı Margot Robbie, filmin yönetmeni Greta Gerwig, Tom Cruise ve Steven Spielberg, 2024 Olimpiyatları'nda 'devler ligi' pozu verdi.

İlk bebeğine hamile olan Margot Robbie'nin hamileliğindeki son halini de gösteren fotoğrafı, karede yer alan 'Görevimiz Tehlike'nin (Mission Impossible) yönetmeni Christopher McQuarrie, "İşte madalyayı hak eden bir ekip!" notuyla paylaştı.

Fotoğrafa yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Bugün kıskançlıkla tanıştım. Margot, Greta, Tom ve Spielberg" şeklinde yorum yaptı.

Fotoğrafın, Lady Gaga ve Celine Dion'un dikkat çekici performanslarının yer aldığı Paris Olimpiyatları açılış töreni sırasında çekildiği düşünülüyor.



Dünyanın en büyük spor organizasyonunun yapıldığı Paris'e, müsabakaları yerinde seyretmek üzere giden pek çok ünlü isim bugüne dek objektiflere takıldı.

Takım kategorisinde ABD'nin altın madalya kazandığı artistik cimnastik kadınlar finalinin ünlü seyircileri vardı.

Şampiyon tenisçi Serena Williams, 2024 Paris Olimpiyatları kadınlar artistik cimnastik finallerini, 6 yaşındaki kızı Alexis Olympia ile birlikte seyretti.

Hem Avustralya hem de ABD vatandaşı olan oyuncu Nicole Kidman, artistik cimnastik finallerini seyretmeye müzisyen eşi Keith Urban, 16 yaşındaki kızı Sunday Rose ve 13 yaşındaki kızı Faith ile birlikte gitti.

Ünlü oyuncu Natalie Portman da 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD'nin artistik cimnastik takımını desteklemek için tribündeydi.

Microsoft'un milyarder kurucusu Bill Gates de kadın cimnastikçilerin final gösterilerini yerinde seyretti.

