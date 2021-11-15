Stanford Üniversitesi'nin uzmanından yaratıcılığınızı artıracak 3 egzersiz önerisi

15 Kasım 2021 Pazartesi, 17:24

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden yaratıcılık uzmanı Sarah Stein Greenberg, yaratıcılığını artırmak isteyenlere 3 zihinsel egzersiz önerdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; üniversiteye bağlı Hasso Plattner Tasarım Enstitüsü'nün müdürü olan Greenberg, 11 Kasım'da CNBC'de yayımlanan yazısında şöyle dedi:

"Yaratıcılık kas gibidir. Ne kadar çok egzersiz yaparsanız, çalışırken yenilikçi çözümler ve fikirler bulma konusunda o kadar iyi olursunuz."

İşte Greenberg'ün 3 tavsiyesi...

TAKİP ETMEK

Yaratıcılık uzmanı, bir kişiyi takip ederek eski bir soruna, önceden düşünülen fikirlere bağlı kalmadan yeni bir çözüm getirilebileceğini söyledi.

Peki bu kişi kim mi olmalı? Yazıya göre bu takip edilecek kişi, bir işyerindeki bütün ihtiyaçları bilme potansiyeline sahip bina görevlisi veya işe yeni başlayan, yani işyeri hakkında tarafsız olabilecek bir çalışan olabilir.

Greenberg yaratıcılığını artırmak isteyenlerin bir gün boyunca, takip için belirlenecek kişinin yaptığı her şeyi yapmayı önerdi. Bunun ardından gözlemlerinizi kaleme almanız ve şu sorulara yanıt vermeniz gerekiyor:

- Günün en unutulmaz deneyimi neydi? Neden bu deneyimi seçtim?

- Beni ne şaşırttı?

- Beni ne memnun etti?

- Deneyim hangi açılardan beklentilerimden farklıydı?

- Hedeflerimle ilgili neler keşfettim?

- Görüşlerime dair daha fazla bilgi edinmek için neler yapabilirim?

GÖRMEK

Greenberg, insanların çok sayıda bilgiyi gördüğünü ve beynin bunları bir filtreden geçirdiğini söyledi. Bu filtreyi kontrol etmeyi öğrenmek, dikkati yoğunlaştırmaya ve birçok kişinin gözden kaçırdığı şeyleri yakalamaya yarayabilir.

Bunun için, tercihen günlük yaşamdan bir sahneyi içeren bir fotoğrafa bakın. Yaratıcılık uzmanı, fotoğrafta pek çok detayın ve neler olduğuna dair bir belirsizliğin olmasını istedi. Bunun ardından şu sorulara yanıt verin:

- Fotoğrafta neler oluyor?

- Ne gördüm de bunu söyledim?

- Başka ne görüyorum?

- Başka ne gördüm de bunu söyledim?

Bunu birçok kez tekrarlayın. Bir günlük tutarak bu alıştırmayı haftada birkaç kez yapın.

HALİHAZIRDA VAR OLAN BİR ÇÖZÜMÜ İNCELEMEK

Greenberg, "Orijinallik harika bir şey. Ancak bu, fikirlerinizi başkalarının fikirleri üzerine inşa etmekten çekinmeniz gerektiği anlamına gelmiyor" dedi.

Dolayısıyla çözmeye çalıştığınız probleme benzer bir problemi araştırabilirsiniz.

Greenberg, çocuğunun ders çalışırken odaklanabilmesi için çözümler arayan bir ebeveyn örneğini verdi. Çocuk can sıkıntısı ve dikkatini dağıtan şeyler yüzünden derse odaklanamayabilir.

Peki bu neye benziyor? Spor için çok istekli olmayan kişilerin egzersiz yapmasına.

Yaratıcılık uzmanı, ebeveynin egzersiz çözümleri üzerine yapılmış çalışmaları inceleyerek ya da örneğin bisiklet derslerine katılanlarla görüşüp yeni fikirler üretebileceğini söyledi.

Var olan bir çözümü inceledikten sonra şu soruları yanıtlayın:

- Çözüm neden işe yaradı?

- Kimin için işe yaradı?

- İşe yaradığını nereden biliyorum?

- İnsanlar daha önce yapamadıklarını şimdi yapabiliyor mu?

Greenberg, bu zihinsel egzersizlerle yaratıcılığın artırabileceğini ve problemlere farklı çözümler bulunabileceğini söyledi.