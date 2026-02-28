Star TV'nin yeni dizisi 'Çirkin' motor dedi: Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak başrolde!

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve merakla beklenen "Çirkin" dizisinin çekimleri başladı.

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizinin merkezinde, küçük yaşta ailesini kaybederek hayatın acımasız yüzüyle erken tanışan Meryem yer alıyor. Meryem'in yıllardır kalbinde yaşattığı çocukluk aşkı Kadir ile yıllar sonra yollarının kesişmesi, hikayenin dönüm noktasını oluşturuyor. Ancak bu buluşma beklenen masumiyette geçmeyecektir. Kadir artık paranın ve gücün şekillendirdiği karanlık bir dünyanın adamına dönüşmüştür. Meryem’in saf ve temiz duyguları, Kadir’in tehlikeli yeni hayatıyla çarpışırken, hikaye derin bir aşk ve zorlu bir hesaplaşma eksenine sürüklenecek.

USTA İSİMLER VE GENÇ YETENEKLER BİR ARADA

Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği projenin yönetmen koltuğunu Burcu Alptekin ve Merve Çolak paylaşıyor.

Dizi, başrol ikilisinin yanı sıra Çetin Tekindor ve Nur Sürer'i de kadrosunda barındırıyor. Ayrıca dizide Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz ve Kadir Bertan gibi isimler yer alacak.