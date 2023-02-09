Starbucks ve Netflix'in 'deprem' sonrası suskunluğu sosyal medyada tepki çekti

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:38

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:38

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Depremin ilk anlarından bu yana birçok marka, ya maddi yardım aracılığıyla ya da deprem bölgesine manevi destek sağlayarak afetzedeler için seferber oldu.

Öte yandan firmalar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türkiye’ye geçmiş olmuş dileyerek, depremde hayatını kaybedenlere de başsağlığı diledi.

STARBUCKS VE NETFLIX’TEN 3 GÜNDÜR PAYLAŞIM YOK

Bu süreçte, Türkiye’de yüzlerce şubesi olan ünlü kahve zinciri Starbucks ve yine Türkiye’de binlerce abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix’in suskunluğu ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Her iki markanın da depremin olduğu ilk günden bu yana hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Starbucks ve Netflix'in Twitter sayfaları:

Starbucks ve Netflix'in Instagram sayfaları:

Twitter’da #StarbucksBoykot ve #NetflixBoykot etiketleri Türkiye gündemine girerken; Ekşi Sözlük’te açılan ‘starbucks türkiye’nin depremle alakalı tutumu’ başlığı da yüzlerce yorum yağmuruna tutuldu.