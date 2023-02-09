Erdoğan 'Devlet hâkimiyeti sağladı' demişti: Deprem bölgesinden acı fotoğraf... 'Cenazeleri taşıyacak araç bile yok!'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:40

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:32

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler ile sarsıldı. Felakette 4. güne girilirken şu ana kadar 12 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Ülkede 7 günlük milli yas, deprem bölgesinde de 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

“DEVLET HÂKİMİYETİ SAĞLADI”

Afetin 3. gününde bölgeye giden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada devletin bölgede hâkimiyeti sağladığını iddia ederek, “İlk gün bazı sıkıntılar yaşasak da ikinci gün duruma hâkimiyet tesis edildi” diye konuşmuştu.

Ancak gazeteci Timur Soykan’ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf, Erdoğan’ın sözlerinin aksine bölgedeki korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

"CENAZELERİ TAŞIYACAK ARAÇ BİLE YOK"

Bir yurttaşın çektiği fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Soykan, "Cenazeleri taşıyacak araç bile sağlanamıyor. Bu acının içinde boğuluyoruz. Yardım için bölgeye giden bir vatandaşın çektiği fotoğraf" notunu düştü.