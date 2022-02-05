'Stockholm Sendromu'nun ortaya çıkışını konu alan 'Clark' dizisinden fragman geldi
Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, yeni suç/dram dizisi Clark'ın tanıtım fragmanını tüm takipçileri ile paylaştı. Dizide Stockholm Sendromu'nun ortaya çıkmasına neden olan suçu Clark Olofsson'un hayatına odaklanılacağı ifade edildi. Dizinin yayımlanma tarihi ise paylaşılmadı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, son olarak yeni bir dizinin fragmanını resmi hesaplarından kullanıcıları ile paylaştı. Bir İsveç yapımı ‘Clark’ ismindeki dizinin suç türünde olacağı ifade edildi ve IT filminden tanınan İsveçli oyuncu Bill Skarsgard’ın başrolünde yer alacağı aktarıldı.
STOCKHOLM SENDROMUNU ORTAYA ÇIKARAN SUÇLU ANLATILACAK
Netflix, paylaşılan tanıtım fragmanında yapımı, ‘Suç, seks, gerçekler ve yalanlar’ olarak tanımlarken başrolde ünlü oyuncu Bill Skarsgard’ın yer alacağını vurguladı. Yönetmen koltuğunda Jonas Akerlund’un oturacağı, dizide Skarsgard dışında Vikings dizisi ile tanınan İsveçli aktris Alicia Agneson ve Midsommar filminde yer alan Bilhelm Blomgren’in bulunacağı da gelen haberler arasında yer aldı.
WebTekno'da yer alan habere göre; dizinin yayımlanma tarihi ile ilgili detay paylaşmayan Netflix, dizinin ‘çok yakında’ izleyicilerle buluşabileceğini ifade etti. Ayrıca dizinin gerçek bir suçlu olan İsveçli Clark Olofsson’un hayatından esinleneceği belirtildi.
Bu ünlü suçlu, işlediği cinayete teşebbüs ve banka soygunu gibi suçlarla ve rehin alınan kişinin kendisini rehin alan kişiye duygusal olarak sempati oluşturması durumuna yol açan Stockholm sendromunun ortaya çıkmasına yol açmasıyla tanınıyor.
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