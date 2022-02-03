Netflix'in geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmleri açıklandı
Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türkiye'de 24-30 Ocak tarihlerini kapsayan haftada en çok izlenen dizi ve filmleri açıklandı. Bu haftanın Türkiye'de en çok izlenen filmler listesinin lideri, başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği Babamın Kemanı olurken, diziler listesinin lideri ise Archive 81 oldu.
Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.
WebTekno'nun aktardığı habere göre, son olarak Netflix’te her hafta dünyada ve Türkiye’de en çok izlenen yapımları açıklandı.
İşte 24-30 Ocak tarihleri arasında Netflix’te en çok izlenen dizi ve filmler...
İNGİLİZCE FİLMLER
- Prensin Düğünü
- Home Team
- Münih: Savaş Yaklaşıyor
- Don't Look Up
- Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2
- Red Notice
- Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
- Pervasız
- Kadavra
- A Perfect Enemy
İNGİLİZCE OLMAYAN FİLMLER
- Babamın Kemanı
- Amandla
- Bir Garip Aşk Yemeği
- Shyam Singha Roy
- Lost Bullet
- Bir Gangstere Nasıl Aşık Oldum?
- Fotokopici
- Kızıl Gökler
- Bronx
- Vicky'nn Gizemli Dostu
NETFLIX’TE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
İNGİLİZCE DİZİLER
- Ozark: Sezon 4 Kısım 1
- The Woman in The House Across The Street From The Girl in The Window
- Archive 81: Sezon 1
- Ozark Sezon 1
- Too Hot to Handle: Sezon 3
- In From the Cold: Sezon 1
- Ozark: Sezon 2
- The Siner: Sezon 4
- Ozark: Sezon 3
- Riverdale: Sezon 5
İNGİLİZCE OLMAYAN DİZİLER
- All of Us Are Dead: Sezon 1
- Café con aroma de mujer: Sezon 1
- Ben Georgina
- Neymar: Kusursuz Kaos
- Our Beloved Summer: Sezon 1
- The Queen of Flow: Sezon 2
- Yo soy Betty, la fea: Sezon 1
- Summer Heat: Sezon 1
- El marginal: Sezon 1
- Carinha de Anjo: Sezon 1
NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER VE DİZİLER
FİLMLER
- Babamın Kemanı
- Prensin Düğünü
- Münih: Savaş Yaklaşıyor
- Don't Look Up
- Red Notice
- Recep İvedik 6
- Harry Potter ve Felsefe Taşı
- Örümcek Adam: Eve Dönüş
- Aykut Enişte
- Recep İvedik 5
DİZİLER
- Archive 81: Sezon 1
- All of Us Are Dead: Sezon 1
- Kulüp: 2. Kısım
- The Witcher: Sezon 2
- Ozark: Sezon 4 Kısım 1
- Vikings: 6. Sezon
- The Woman in The House Across The Street From The Girl in The Window
- La casa de papel: 5. Kısım
- Neymar: Kusursuz Kaos
- I Am Georgina: Sezon 1
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