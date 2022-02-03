Netflix'in geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmleri açıklandı

03 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.

WebTekno'nun aktardığı habere göre, son olarak Netflix’te her hafta dünyada ve Türkiye’de en çok izlenen yapımları açıklandı.

İşte 24-30 Ocak tarihleri arasında Netflix’te en çok izlenen dizi ve filmler...

İNGİLİZCE FİLMLER

Prensin Düğünü

Home Team

Münih: Savaş Yaklaşıyor

Don't Look Up

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2

Red Notice

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Pervasız

Kadavra

A Perfect Enemy

İNGİLİZCE OLMAYAN FİLMLER

Babamın Kemanı

Amandla

Bir Garip Aşk Yemeği

Shyam Singha Roy

Lost Bullet

Bir Gangstere Nasıl Aşık Oldum?

Fotokopici

Kızıl Gökler

Bronx

Vicky'nn Gizemli Dostu

NETFLIX’TE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

İNGİLİZCE DİZİLER

Ozark: Sezon 4 Kısım 1

The Woman in The House Across The Street From The Girl in The Window

Archive 81: Sezon 1

Ozark Sezon 1

Too Hot to Handle: Sezon 3

In From the Cold: Sezon 1

Ozark: Sezon 2

The Siner: Sezon 4

Ozark: Sezon 3

Riverdale: Sezon 5

İNGİLİZCE OLMAYAN DİZİLER

All of Us Are Dead: Sezon 1

Café con aroma de mujer: Sezon 1

Ben Georgina

Neymar: Kusursuz Kaos

Our Beloved Summer: Sezon 1

The Queen of Flow: Sezon 2

Yo soy Betty, la fea: Sezon 1

Summer Heat: Sezon 1

El marginal: Sezon 1

Carinha de Anjo: Sezon 1

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER VE DİZİLER

FİLMLER

Babamın Kemanı

Prensin Düğünü

Münih: Savaş Yaklaşıyor

Don't Look Up

Red Notice

Recep İvedik 6

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Örümcek Adam: Eve Dönüş

Aykut Enişte

Recep İvedik 5

DİZİLER