Stranger Things gerçek oldu! Düşünce gücüyle drone uçurmayı başardı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:06

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:06

Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisi, felçli bireylerin yaşamlarını dönüştürmeye devam ediyor. Michigan Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, felçli bir adamın yalnızca düşünce gücüyle sanal bir drone’u kontrol etmesini sağladı. Beynine yerleştirilen 192 elektrot ve yapay zeka algoritmaları sayesinde, parmaklarını hareket ettirmeyi düşünerek drone’u engelli bir parkurda ustalıkla yönlendirebildi.

FELÇLİ BİREYLER İÇİN UMUT

Tetraplejik bir katılımcının beynine yerleştirilen Blackrock Neurotech tarafından geliştirilen elektrotlar, düşünce gücüyle sinyaller üretti. Katılımcı, elindeki parmakların ve başparmağın hareketini hayal ederek dört farklı sinyal oluşturmayı öğrendi. Bu sinyaller, bir yapay zeka modeli tarafından yorumlanarak sanal bir drone’un hareketlerini kontrol etti.

KATILIMCININ HAYALİ GERÇEK OLDU

Araştırmanın lideri Matthew Willsey, bu deneyin katılımcının eski hayallerini canlandırdığını belirtiyor. Willsey konu hakkında “Bu, hem bizim hem de katılımcının bir hayaliydi. Yaralanmadan sonra kaybettiğini düşündüğü uçma tutkusu, yeniden hayat buldu” dedi. Katılımcı, performansını kayıt altına alarak arkadaşlarıyla paylaşacak kadar motive oldu.

GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ TEKNOLOJİ

BCI teknolojisi umut vadediyor olsa da hala aşılması gereken zorluklar var. Elektrotlardan gelen sinyallerin yorumlanması her birey için özel bir eğitim gerektiriyor ve bu eğitim zamanla tekrarlanmak zorunda. Beyindeki değişiklikler veya elektrotların yer değiştirmesi gibi nedenlerle sistemin düzenli olarak yeniden kalibre edilmesi gerekiyor.