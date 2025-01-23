Uzmanlardan çarpıcı araştırma: Kiracı olmak psikolojiyi bozuyor!

Araştırmada, kiracıların ruhsal sağlıklarının da olumsuz etkilendiği vurgulandı. Kira ödeme baskısı, tahliye korkusu, ev sahipleriyle yaşanan sorunlar ve geleceğe dair belirsizlikler, katılımcılarda sürekli bir stres ve kaygıya yol açtı. Bir katılımcı, “Kiracı olduğum için kendimi sürekli yetersiz hissediyorum. Bu durum sosyal hayatımı ve aile ilişkilerimi de etkiliyor” ifadelerini kullandı.