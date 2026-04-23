Stres hiç bilinmeyen o hastalığı tetikliyor! Erkek kısırlığında gözden kaçan 'hormonal' gerçek

Modern yaşamın getirdiği yoğun iş temposu ve finansal kaygılar, sadece ruh sağlığını değil, erkeklerin üreme sağlığını da tehdit ediyor. Genellikle "psikolojik bir durum" olarak görülen stresin aslında vücutta biyolojik bir yıkıma yol açtığı ve erkek kısırlığında birincil rol oynadığı saptandı. Kliniğe başvuran birçok erkek, yatak odasında herhangi bir performans sorunu yaşamamasına rağmen sperm analizlerindeki düşük değerler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Uzmanlara göre, hiçbir belirti vermeyen "sessiz kısırlık" vakalarının arkasında aylarca süren kronik stres yatıyor olabilir.

KORTİZOL VE ADRENALİN SPERM ÜRETİMİNİ DURDURUYOR

Vücudun stres anında salgıladığı kortizol ve adrenalin hormonları, kısa süreli durumlarda koruyucu olsa da uzun vadede üreme sistemi için bir zehir etkisi yaratıyor. Erkeklerde sperm üretimi, olgunlaşması ve dışarı atılması yaklaşık 60 ila 90 günlük bir döngüyü kapsıyor. Bu nedenle, bugün yaşanılan ağır bir stres dönemi, etkilerini yaklaşık 3 ay sonraki sperm kalitesinde gösteriyor.

Kronikleşen stres düzeyi sadece hormon dengesini bozmakla kalmıyor, aynı zamanda vücutta "oksidatif stres" yaratarak sperm hücrelerine doğrudan fiziksel zarar veriyor. 1.200'den fazla erkek üzerinde yapılan araştırmalar, stres düzeyi en yüksek olan grubun, kontrol grubuna oranla çok daha düşük sperm konsantrasyonuna ve hareketliliğine sahip olduğunu kanıtlıyor.

CİNSEL PERFORMANS VE DOĞURGANLIK AYNI ŞEY DEĞİL

Erkekler arasındaki en yaygın yanılgılardan biri, sağlıklı bir cinsel yaşamın yüksek doğurganlık anlamına geldiği düşüncesidir. Oysa uzmanlar, performans sorunu yaşamayan bir erkeğin bile sperm sayısında veya yapısında ciddi problemler olabileceğine dikkat çekiyor. Doğurganlık değerlendirmesi için kadın partnerin yaşına göre 6 ay ile 1 yıllık başarısız deneme süresi beklense de, geçmişinde testis travması, cerrahi operasyon veya genetik yatkınlık olan erkeklerin bu süreyi beklemeden bir uzman muayenesinden geçmesi tavsiye ediliyor.

Sperm analizi, bu süreçteki en etkili tanı yöntemi olarak öne çıkıyor. Sayı, hareketlilik ve yapısal özelliklerin incelendiği bu testlerin yanı sıra, stresin tetiklediği uyku bozuklukları, kilo artışı ve madde kullanımı gibi ikincil faktörlerin de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekiyor.

BABA OLMAK İSTEYENLER İÇİN 5 KRİTİK TAVSİYE

Bilim insanları, stresin sperm üzerindeki olumsuz etkilerini tersine çevirmek için bazı yaşam tarzı değişikliklerinin hayati önem taşıdığını vurguluyor. İşte erkek doğurganlığını korumak için atılması gereken temel adımlar: