Stres kanserin tetikleyici faktörleri arasında

Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 07:00

Kanser hastalığı ile ilgili özellikle son yıllarda dünya genelinde büyük artış gözlemleniyor. Uzmanlar da kanser ile ilgili kontrollerin ve erken teşhisin önemine vurgu yaparak kişinin yaşam süresini uzatmayı hedefliyor.

Erken teşhis ile hastaneye başvuran hastalarda yüz güldüren sonuçlar elde ettiklerini belirten Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, şöyle konuştu:

“Kanseri dışarıdan bulaşan bir hastalık değil. Vücuttaki kendi organlarımızın, kendi hücrelerimizin normal görevini yani planlanmış sistemini aşarak anormal bir şekilde çoğalmasıdır ve bu çoğalma sırasında bizim tümör dediğimiz oluşumlar meydana geliyor. Her tümör de kanser demek değildir. Kanser dediğimiz zaman çok geniş bir yelpazeye giriyor. Hepsinin risk faktörlerini, büyüklüğünü, iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığını vesaire ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor.

Kanser dediğimiz zaman hastalara genelde en kötüsünü düşünürüz. Unutmamamız gereken bir şey var ki erken teşhis ile iyileşen çok fazla hastamız var. 10 yıl-20 yıl önce kanserden dolayı ameliyat ettiğim ve şuan hala hayatta olan çok fazla hastamız var. Ama bazen de kanseri çok hızlı seyreden hastalarımız da var. Kanserin tedavi sürecinde kanser hücrelerinin genetiği önemli olduğu gibi bir de kanserin tespit edilme zamanı da çok önemlidir. Bu yüzden sürekli söylüyoruz ‘Kanserden değil, geç kalmaktan korkun’ diye."

"EN SIK KARŞILAŞILAN KANSER TÜRÜ CİLT KANSERLERİDİR"

Son yıllarda cilt kanserlerinde çok fazla artış olduğundan bahseden Op. Dr. Mehmet Tekin, “Hem erkek hem de kadın cinsiyetinde en sık karşılaşılan kanser türü cilt kanserleridir. Cinsiyet bazında baktığımız zaman da örneğin erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanserleridir. Bu kanser türlerinden sonra da kolon, pankreas, rahim kanserleri, tiroid kanserleri görülme sıklığına göre takip etmektedir. Kanserin oluşumundaki risk faktörlerine de değinecek olursak, bu risk faktörlerini birkaç grupta inceleyebiliriz. Bunlardan ilki değiştirebileceğimiz yani önleyebileceğimiz risk faktörleridir. Önleyebileceğimiz risk faktörlerini dikkate alarak yaşamımızı ona göre şekillendirirsek zaten kansere karşı verilen mücadeleyi kazanmış oluyoruz. Önleyebileceğimiz risk faktörlerinde bahsedecek olursak, sigara; akciğer kanseri, prostat kanseri, pankreas kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde tetikleyici faktördür” diye konuştu.

"STRES ENFEKSİYON HASTALIĞINDA DA RİSK OLUŞTURMAKTA"

Kanserde kontrollerin hastalıkla mücadelede önemli bir pay aldığını ifade eden Dr. Tekin, şu sözleri kullandı: