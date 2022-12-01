Su samurlarının balık kavgası kameralara yansıdı
Kahramanmaraş'ta nesli tükenme tehlikesinde olan su samurlarının balık kavgası kameralara yansıdı, renkli görüntüler ortaya çıktı.
Birçok hayvana ev sahipliği yapan Ceyhan Nehri’nde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvan kategorisinde yer alan su samurları da yaşıyor.
Su da birbirleri ile oynayan dalıp tekrar yüzeye çıkan su samurlarının balık kavgasına tutuştuğu anlar kameraya yansıdı. Samurlarından birinin oldukça büyük bir balık yakaladı. Aynı noktada yaşayan bir başka su samuru, balığı almaya çalışınca ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı.
İyi birer yüzücü olan su samurlarının biri balığın kafasına diğeri de kuyruğuna dişlerini geçirerek suyun içinde kıyasıya mücadele etti. Suya dalıp çıkan su samurlarının mücadelesi yaklaşık bir dakika sürdü. İkisi de balığı bırakmadan kıyıya çıkan su samurları, kavgaya burada da devam etti. Mücadeleyi kazanan su samuru, balığı yerken, diğeri de eli boş şekilde bölgeden yüzerek ayrıldı.
Bu anlara şahitlik eden vatandaşlardan Turgut Akbaş ise “Balık tuttular paylaşamıyorlar. Mükemmel ötesi bir an. Kocaman maşallah bir balık tutmuşlar” ifadelerini kullandı.
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