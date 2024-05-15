Su şişeniz lavabonuzdan daha mikroplu olabilir

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:26

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:26

Güvenilir su şişenizi ne kadar özenle dezenfekte ediyorsunuz? Uzmanlara göre ideal rejim, her gün ideal olarak her kullanımdan sonra sabun ve suyla iyice fırçalamayı içerir. Bunu yapmamak sizi hasta edebilir.

Boğaz sorunlarının ardındaki suçlunun kirli su şişesi olduğunu fark eden Los Angeles merkezli tıp öğrencisi Lauren Garkow, "İçeride bir film tabakası varmış gibi göründüğünü fark ettim, bu yüzden onu ovalamak için bir kağıt havlu aldım ve sonra küflenmeyi fark ettim" dedi. tabanın içinde kalıplanmış bir film vardı." dedi.

Kısa süre sonra boğaz sorunları çözüldü.

Cleveland Clinic'te dahiliye uzmanı olan MD Marianne Sumego, "Yeniden kullanılabilir su şişeleri hakkındaki] en büyük yanılgı, onların gerçekte olduklarından daha güvenli olduklarıdır" açıklamasında bulundu.

Cleveland Clinic'in yeni bir raporuna göre, yeniden kullanılabilen su şişeleri bakteri ve küf için bir yuva oluşturuyor çünkü bu mikroplar nemli ortamlarda gelişiyor.

Sumego, "Su şişenizde toplanabilecek bakteri miktarı, genellikle mutfak lavabonuzda ve düzenli olarak kirli olduğunu bildiğimiz diğer yüzeylerde bulunabilecek bakteri miktarından daha fazladır" dedi. Şişenizi suyla durulamak yeterli değildir. Şişenizin tüm köşelerini sabun ve suyla fırçalamanız ve çıkarılabilir parçaları da temizlemeyi unutmayın.

Gıda zehirlenmesi belirtileri veya grip benzeri belirtiler (nezle veya burun tıkanıklığı gibi ) yaşıyorsanız ve nedenini anlayamıyorsanız, bunun sorumlusu yeniden kullanılabilir su şişeniz olabilir. Rapora göre şişenizde küf olmaması, su şişenizin mikropsuz olduğu anlamına gelmiyor. Genellikle bakterileri göremezsiniz, Bu nedenle temizlik rejiminize özen gösterin.