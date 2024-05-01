Succession'ın Logan Roy'u Brian Cox'tan İncil yorumu: 'En kötü kitaplardan'

Yayınlanma: 01.05.2024 - 19:52

Güncelleme: 01.05.2024 - 20:43

Succession dizisinde medya patronu Logan Roy rolüyle tanınan İskoç aktör, İncilin "propaganda ve yalanlarla" dolu olduğunu savundu

Succession'ın yıldızı Brian Cox, İncil'i "gelmiş geçmiş en kötü kitaplardan biri" diye eleştirerek kutsal metnin bir "propaganda ve yalanlar" yığını olduğunu savundu.

UKRAYNA VE GAZZE'DEKİ SAVAŞLARI ÖRNEK GÖSTERDİ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ateist olduğu bilinen oyuncu, kısa bir süre önce katıldığı The Starting Line podcast'inde dini inanca dair görüşlerini paylaşma fırsatı buldu. Dinin insanlığın ilerlemesini engellediğini düşünüp düşünmediği sorulunca Cox şöyle yanıt verdi:

Büyük ölçüde evet. Bence din bizi geri çekiyor çünkü bizim dışımızdaki inanç sistemlerine dayanıyor.

Devamında Holokost'a, Ukrayna ve Gazze'deki savaşlara işaret ederek dinin insanlığı "her türlü dehşete sürüklediğini" savundu. Cox, "Aynı şeyler, faydası dokunmayan inanç sistemlerinde tekrar tekrar yaşanıyor" dedi.

Cox ayrıca dinin ataerkil olduğunu savunarak şöyle dedi:

Bu propagandanın kökü çok eskilere dayanıyor. İncil benim açımdan gelmiş geçmiş en kötü kitaplardan biri. Çünkü Adem'in kaburga kemiği fikriyle başlıyor. Adem'in kaburga kemiğinden kadının yaratıldığını biliyorsunuz ve buna inanıyorlar çünkü yeterince aptallar!

Aktör, insanların manevi rehberliğe ihtiyaç duyabileceğini kabul ederken İncil'deki hikayelerin çözüm olmadığını savundu. Cox, "Buna ihtiyaçları var ama kendilerine yalan söylenmesine ihtiyaçları yok. Bir gerçeğe ihtiyaçları var ve bu gerçek değil" dedi.

TRT WORLD'E KATILMIŞTI

TRT'nin uluslararası kanalı TRT World'ün yeni programı Turkish Tea Talk'in ilk konuğu Brian Cox olmuştu.

Brian Cox, İsrail tarafından katledilen Gazze İslam Üniversitesi profesörlerinden Rıfat Alareer'in ölmeden önce paylaştığı son şiiri okumuştu. Şiir sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.