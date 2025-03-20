Şükran Ovalı futbolcu eşi Caner Erkin ile ilgili konuştu: 'Caner’i 14 kez engelledim'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:10

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:10

2017 yılında İtalya’da futbolcu Caner Erkin ile hayatını birleştiren ve 2018’de kızları Mirhan Ela’yı kucağına alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak zaman zaman ailesiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Ovalı, katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ovalı, programda kendisine yöneltilen “İnatçılık konusunda kendini puanlamanı istesek 1 ile 10 arasında ne olurdu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Caner’i görünce ‘İnat kim, ben kim’ dedim. İnat konusunda adeta temsilcidir. Hep haklı ve çok inatçı. Ama tabii benim de Arnavut damarım var. ‘Bu böyle olmayacak’ dediğim zaman, geçmiş olsun. O anlamda geri vitesim yoktur. Ben de inatçıyımdır, kendime 8 puan verebilirim."

"CANER’İ 14 KEZ TELEFONDA ENGELLEDİM"

Eşi Caner Erkin ile tanışma hikayesini de anlatan Ovalı, ilk başlarda ünlü futbolcudan pek hoşlanmadığını itiraf etti:

"Caner’i hiç sevmiyordum. Bir cilt doktorunda tanıştık. Zaten Beşiktaşlıyım ve o her haliyle Fenerbahçeliydi, o yüzden onu yok saydım. Tanışmak için elini uzattı ama ben ‘En büyük Beşiktaş’ dedim. Eli havada kaldı. Daha sonra doktora ‘Beni onunla tanıştır’ diyerek telefon numaramı almış. Bu duruma çok sinirlendim, bir de açıkçası korkuyordum çünkü Caner maçlarda çok çirkefti."

Ovalı, eşiyle uzun bir süre görüşmeyi reddettiğini belirterek, "1.5 yıl boyunca onu reddettim. Bir gün bana ‘Ben rüyamda gördüm, evleneceğiz’ dedi. Kesinlikle manyak olduğunu düşündüm ama şimdi bir çocuğumuz var. Caner’i çok seviyorum. Ama onu 14 kez telefonda engelledim ve 9 yıldır bunun vicdan azabını çekiyorum" ifadelerini kullandı.