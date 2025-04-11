Sular altında kalan mezarlık görenleri şaşırttı!

Samsun Vezirköprü'de baraj sularının altında kalan mezarlar, yıkılmış cami duvarı ve binlerce balık yavrusunun bulunduğu küçük su birikintisi, doğa ve insan izlerinin iç içe geçtiği dikkat çekici manzaralar sunuyor.

Sular altında kalan mezarlık görenleri şaşırttı!
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:30

 Samsun'da baraj suları altında kalmış mezarlar ve küçük bir su birikintisi içinde kalmış binlerce balık yavrusu ilginç görüntüler oluşturdu.



Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nun hemen yanı başında sular altında kalmış mezarlar ilgi çekiyor.

Mezar taşlarının Türkçe olarak yazılması, mezarların tarihi bir mezar olmadığını gösteriyor. Yıkılmış bir caminin duvarını, sular altında kalmış mezarlar ve yıkılmış cami duvarının hemen yanında bulunan küçük su birikintisi içinde bulunan binlerce balık yavrusu ilginç görüntüler oluşturdu.


Etiketler: #Samsun #mezar

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