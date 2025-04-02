16 yaşındaki çocuğu vurdu: Kanyona kaçıp intihar etti

Çorum’un Ortaköy ilçesinde konuşmak için buluştuğu Münevver Sudenaz K.’yı (16) tabancayla yaraladıktan sonra kaçan Barış Yılmaz (22), kanyon civarında otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yılmaz’ın intihar ettiği tespit edildi.

16 yaşındaki çocuğu vurdu: Kanyona kaçıp intihar etti
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DHA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 21:11

Olay, saat 16.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Yılmaz, konuşmak için otomobille Münevver Sudenaz K.’nın evine gitti.

Burada konuşmaya başlayan ikili, bir süre sonra tartışma yaşadı. Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Münevver Sudenaz K.’ya ateş ederek, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Münevver Sudenaz K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Barış Yılmaz’ı İncesu Kanyonu civarında otomobilin içerisinde tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olduğu belirlenen Yılmaz, sağlık görevlisinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde Yılmaz’ın intihar ettiği tespit edildi. Soruşturma sürüyor.


Etiketler: #çorum #silahlı saldırı #intihar

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