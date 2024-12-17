Murat Kanyonu karla kaplandı: Doğal güzellikler beyaza büründü
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde doğal güzellikleriyle yılın her mevsimi doğa tutkunlarını ağırlayan Murat Kanyonu ve çevresi karla kaplandı.
İlçenin hemen yanında yer alan kanyon, sahip olduğu doğal güzelliklerinin tanıtılmasıyla son dönemlerde daha çok bilinir hale geldi.
Yer yer 50 metre derinliğe yaklaşık 150 metre genişliğe sahip olan kilometrelerce uzunluktaki kanyonda yılın belirli dönemlerinde Ağrı Valiliği koordinesinde doğa yürüyüşleri de yapılıyor.
Onlarca metre yükseklikteki sarp kayalıkların üzerinde evlerin de bulunduğu Murat Kanyonu ve çevresi son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kar altında kalan ve kayalıklarında buz sarkıtlarının oluştuğu kanyondaki doğal güzellikler dronla görüntülendi.
Etiketler: #Murat Kanyonu #Ağrı
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