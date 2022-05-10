Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 'yeşil arıkuşu' ilk kez gözlemlendi

10 Mayıs 2022 Salı, 12:00

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk kez gözlenen yeşil arıkuşunun, son yıllarda sazlıkta tespit edilen yeni türler arasına girdiği belirtildi.

"İLK KEZ GÖZLEMLENDİ"

Son 2 yılda Milli Park sınırlarında akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını, çok nadir olan siyah flamingo ve saz horozunun da ilk kez gözlemlendiği aktarıldı.

Açıklamada, bilinen arı kuşlarının Türkiye'de birçok bölgede sıklıkla görülmesine rağmen renk açısından çok zengin yeşil arıkuşlarının bu özelliğiyle diğerlerinden ayrıldığı kaydedildi.