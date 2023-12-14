Suna Kepolu Ataman kimdir, nereli, hangi partili? Suna Kepolu Ataman'ın eşi kim?

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:43

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:43

AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenledi. Ataman, Diyarbakır’ın yöresel yemek olan mangalda ciğer ikramını hem basın mensuplarına hem de milletvekillerine yaptı.

SUNA KEPOLU ATAMAN KİMDİR?

1972 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Akçeltik köyünde doğdu. Babası, Adalet Partisi ve ANAP’tan üç dönem milletvekilliği yapmış Mahmut Kepolu'dur. Ailesinin beş kızından birisidir. Ortaokul ve lise öğrenimini dışarıdan bitirdi. Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DESİAD) ve başka birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunda görevler aldı.

SUNA KEPOLU ATAMAN'IN SİYASİ YAŞAMI

1999 yılında aşiret reisi olduğu sırada Doğru Yol Partisi'nden siyasete atıldı. Partinin Silvan İlçe Başkanlığı'nı üstlendi. 2007 genel seçimlerinde üçüncü sıradan Demokrat Parti Diyarbakır milletvekili adayı oldu. Çiftçiliğin yanı sıra inşaat, madencilik, turizm alanında faaliyet gösteren kendi şirketini yönetti. Millî Prodüktivite Merkezi tarafından 2008'in en başarılı kadın girişimcisi seçildi.

2009 yılında Abdüllatif Şener öncülüğünde kurulan Türkiye Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 2015 ve 2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır milletvekili aday adayı oldu; ancak aday gösterilmedi. 2020'den itibaren Diyarbakır'da AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2023 genel seçimlerinde Diyarbakır üçüncü sıradan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayı oldu. 28. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi. TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev aldı.

SUNA KEPOLU ATAMAN'IN EŞİ KİM?

Doğru Yol Partisi’nin 2005 yılında düzenlediği Karadeniz gezisi sırasında tanıştığı Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Ataman ile 2007'de Ankara'da evlendi. Evlendikten sonra siyasete bir süre ara verdi. Evliliklerinin ilk yıllarında eşi ile Ankara'da yaşadı, 2009'da Trabzon'a taşındı

