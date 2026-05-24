Suna Selen’den yıllar sonra gelen Münir Özkul itirafı: 'Benim taze kana ihtiyacım var'

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Münir Özkul, yıllar sonra eski eşi Suna Selen'in açıklamalarıyla gündeme geldi. 6 yılı evli olmak üzere toplam 14 yıl birlikte yaşayan ikilinin ilişkisine dair bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı. Bir programa konuk olan usta oyuncu Suna Selen, boşanmalarının perde arkasını anlattı.

"BENİM TAZE KANA İHTİYACIM VAR"

Suna Selen, "Münir bana, 'Benim taze kana ihtiyacım var. Sen çok ciddisin' dedi. Biz aslında sadece arkadaştık. Hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili olmadık. Bir bakıma karı koca da değildik" dedi.

"İLK EŞİ ŞADAN HANIM ÇOCUĞUMUZA KENDİ ADININ VERİLMESİNİ İSTEDİ"

Usta oyuncu, "Mesela bizim bir çocuğumuz oldu. İlk eşi Şadan Hanım çocuğumuza kendi adının verilmesini istedi. Ben de 'Koyalım' dedim. Bu yüzden kızımın adı Güner Şadan Özkul oldu" diye konuştu. Selen, "Sonra, Şadan Hanım başka bir talepte daha bulundu. Münir bir gün bana, 'Şadan, benden boşandın, ondan da boşan diyor' dedi. 'Tamam, boşanalım' dedim". Bakın, bu pinpon topu gibi bir şeydir. Raketlerinize top gelirse ileri atarsınız" ifadelerini kullandı.

