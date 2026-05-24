Cumhuriyet Gazetesi Logo
Suna Selen’den yıllar sonra gelen Münir Özkul itirafı: 'Benim taze kana ihtiyacım var'

Suna Selen’den yıllar sonra gelen Münir Özkul itirafı: 'Benim taze kana ihtiyacım var'

24.05.2026 10:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Suna Selen’den yıllar sonra gelen Münir Özkul itirafı: 'Benim taze kana ihtiyacım var'

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Suna Selen, eski eşi Münir Özkul ile boşanma sürecine dair yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Selen’in itirafları sosyal medyada gündem oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Münir Özkul, yıllar sonra eski eşi Suna Selen'in açıklamalarıyla gündeme geldi. 6 yılı evli olmak üzere toplam 14 yıl birlikte yaşayan ikilinin ilişkisine dair bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı. Bir programa konuk olan usta oyuncu Suna Selen, boşanmalarının perde arkasını anlattı.

"BENİM TAZE KANA İHTİYACIM VAR"

Suna Selen, "Münir bana, 'Benim taze kana ihtiyacım var. Sen çok ciddisin' dedi. Biz aslında sadece arkadaştık. Hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili olmadık. Bir bakıma karı koca da değildik" dedi.

Image

"İLK EŞİ ŞADAN HANIM ÇOCUĞUMUZA KENDİ ADININ VERİLMESİNİ İSTEDİ"

Usta oyuncu, "Mesela bizim bir çocuğumuz oldu. İlk eşi Şadan Hanım çocuğumuza kendi adının verilmesini istedi. Ben de 'Koyalım' dedim. Bu yüzden kızımın adı Güner Şadan Özkul oldu" diye konuştu. Selen, "Sonra, Şadan Hanım başka bir talepte daha bulundu. Münir bir gün bana, 'Şadan, benden boşandın, ondan da boşan diyor' dedi. 'Tamam, boşanalım' dedim". Bakın, bu pinpon topu gibi bir şeydir. Raketlerinize top gelirse ileri atarsınız" ifadelerini kullandı.

Suna Selen'in itirafları sosyal medyada gündem oldu.

İlgili Konular: #yeşilçam #Suna Selen #Münir Özkul

İlgili Haberler

Şevket Çoruh 'Bir efsane daha bitti' sözleriyle duyurdu: Arka Sokaklar resmen final yapıyor
Şevket Çoruh 'Bir efsane daha bitti' sözleriyle duyurdu: Arka Sokaklar resmen final yapıyor Ünlü oyuncu Şevket Çoruh’un X'ten yaptığı "veda" paylaşımıyla "Arka Sokaklar"ın final kararı resmen doğrulandı. 2006'dan bu yana ekranlarda olan fenomen dizi, yıllar süren yayın hayatının ardından izleyicisine veda edecek. İşte ayrıntılar...
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal gözaltına alındı
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal gözaltına alındı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek'in gözaltına alındığı öğrenildi.
Çobanlıktan UNESCO’ya uzanan sıra dışı hayat: Hayri Dev’in bilinmeyen hikâyesi
Çobanlıktan UNESCO’ya uzanan sıra dışı hayat: Hayri Dev’in bilinmeyen hikâyesi Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan ezgilerini üç telli curasıyla dünyaya taşıyan Hayri Dev, yalnızca bir halk ozanı değil, aynı zamanda kültürel mirasın en önemli taşıyıcılarından biri olarak kabul ediliyor. İşte, UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edilen Hayri Dev’in hayatı...