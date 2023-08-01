İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:00

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:32

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri terminal dış hatlar gelen yolcu karşılama salonundaki kontrolleri sırasında bazı kişilerden şüphelendi. Kontroller sırasında polis ekipleri S.C.Ö, H.Ş. ve N.Y.'yi durdurdu.

Şüphelilerin yanlarında bulunan valizlerde ve üst aramasında piyasa değeri toplam 1 milyon lira olan 43 akıllı kol saati, 4 playstation-5, 27 playstation-5 oyun kolu, 76 playstation- 5 oyun CD'si, 6 cep telefonu, 38 elektronik sigara, 15 parfüm, 7 oyun konsolu ve aparatları, 2 adet kablosuz kamera mikrofonu, 1 adet sanal gerçeklik gözlüğü, 1 adet playstation kulaklığı, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet aksiyon kamerası ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLERDE GÜMRÜK BEYANI YOK

Ele geçirilen malzemelerin gümrük beyanlarının bulunmadığı tespit edildi. Şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan S.C.Ö, H.Ş. ve N.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.