'Süper Baba'nın 'Fiko'su uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi... Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı!

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden, Devekuşu Kabare’nin üç kurucusundan biri olan usta oyuncu Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

“Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi unutulmaz karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen Gülhan için Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene sanat dünyasından birçok isim katılırken, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Şevket Altuğ da dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.



Altuğ, Gülhan’ı “Kendi kuşağımızdan çok kıymetli bir insandı” sözleriyle andı.

Altuğ, “Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetliydi. Çok iyi bir dostumuzdu, çok iyi anlaşırdık. Aramızda sadece dostluk vardı” ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Şevket Altuğ, Türk sinema ve televizyon tarihine ‘Tokatçı’, ‘Süt Kardeşler’, ‘Şekerpare’, ‘Kapıcılar Kralı’ ve ‘Süper Baba’ gibi yapımlarla damga vurmuştu.