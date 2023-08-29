Süper mavi ay ne zaman? 2023 Mavi ay saat kaçta görülecek? Mavi ay Türkiye'de görülecek mi?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 16:49

Güncelleme: 29.08.2023 - 16:49

"Süper Mavi Ay" yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen ve ender bir olay olarak ön plana çıkıyor. Gökyüzü, tarih boyunca insanların hayranlıkla izlediği bir sahnedir. Ay'ın farklı evreleri, yıldızlar arasındaki gezegenlerin dansı ve nadir görülen olaylar, gökyüzünün büyülü atmosferini oluşturur. Bu olaylardan biri de "Süper Mavi Ay" olarak adlandırılan gökyüzü şölenidir.



SÜPER AY NEDİR?

Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda üç ya da dört Süper Ay olayının gerçekleştiğini belirtiyor.

Süper Ay normal aydan yüzde 7 ila 15 daha parlak görünüyor.

MAVİ AY NEDİR?

Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok.

Mavi Ay" bir ay içerisinde iki tam Ay Dolunayı arasında gerçekleşen ikinci Dolunaydır. Yani, bir takvim ayı içerisinde normalde bir tane Dolunay olurken, bazen istisnai olarak iki Dolunay yaşanabilir. Bu durumda, ikinci Dolunay "Mavi Ay" olarak adlandırılır.

"Süper Mavi Ay," bu iki olayın aynı zamana denk geldiği özel bir durumu ifade eder. Yani, Ay hem yeryüzüne en yakın noktasına gelmiş (Süper Ay), hem de ikinci Dolunay gerçekleşmiş (Mavi Ay) ise bu durum "Süper Mavi Ay" olarak adlandırılır. Bu, oldukça nadir bir durumdur ve gökyüzünde özel bir görsel etki yaratabilir.

SÜPER MAVİ AY NEDİR?

"Süper Mavi Ay," bu iki olayın aynı zamana denk geldiği özel bir durumu ifade eder. Yani, Ay hem yeryüzüne en yakın noktasına gelmiş (Süper Ay), hem de ikinci Dolunay gerçekleşmiş (Mavi Ay) ise bu durum "Süper Mavi Ay" olarak adlandırılır. Bu, oldukça nadir bir durumdur ve gökyüzünde özel bir görsel etki yaratabilir.

Süper Ay olarak adlandırılan dönemde, Ay dünya yörüngesinin en yakın noktasına gelir ve daha büyük ve parlak bir şekilde görünür. Buna ek olarak, aynı ay içinde iki Dolunay yaşandığında, ikinci Dolunay "Mavi Ay" olarak adlandırılır. Eğer bu iki olay aynı anda gerçekleşirse, ortaya "Süper Mavi Ay" çıkar. Bu olay, gökyüzü gözlemcileri ve astronomi meraklıları için unutulmaz bir anı oluşturur.

Süper Mavi Ay'ın güzelliklerinden biri de, Ay'ın yeryüzüne yakın olması sayesinde yüzey ayrıntılarının daha net görülebilmesidir. Kraterler, dağlar ve diğer topografik özellikler, teleskop veya dürbünle incelemek isteyenler için harika bir fırsat sunar.

SÜPER MAVİ AY NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

"Süper Mavi Ay," 30 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

SÜPER MAVİ AY TÜRKİYE2DE SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Süper Mavi Ay'ı izlemek, gökyüzünün büyülü dansına tanıklık etmek anlamına gelir. Ay'ın büyüleyici parlaklığı, gözleri ve ruhu besleyen bir deneyim sunar. Gökyüzündeki bu nadir buluşma, insanların doğanın muhteşem güzelliklerini kutlamasına, hayran kalmasına ve anlamlandırmasına yardımcı olur.



Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak. Gökyüzüne bakanlar bu saatte en parlak ve büyük bir şekilde Mavi Ay'ı görebilecekler.

Mavi Ay'ın ışık kirliliği olmayan yerlerde en iyi gözlenebileceği belirtiliyor.

