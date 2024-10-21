Suphi Tekniker kimdir? Suphi Tekniker neden öldü? Suphi Tekniker'in yer aldığı projeler
Yeşilçam filmlerinde oyunculuk ve senaristlik yapan Suphi Tekniker hayatını kaybetti. Tekniker'in vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu. Peki, Suphi Tekniker kimdir? Suphi Tekniker neden öldü? Suphi Tekniker'in yer aldığı projeler
Sinema ve tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı Suphi Tekniker yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki Tekniker'in vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu. Peki,Suphi Tekniker kimdir? Suphi Tekniker neden öldü? Suphi Tekniker'in yer aldığı projeler
SUPHİ TEKNİKER KİMDİR?
Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940 tarihinde Mersin‘de doğmuştur. Mersin Lisesi lisesinde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. Suphi Tekniker, 1957 yılında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Daha sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev aldı. 1960 yılında senaryosunu Erdoğan Tünaş‘ın yazdığı ve Orhan Günşiray, Fatma Girik, Suphi Kaner‘in rol aldıkları “Cici Kâtibem” filmi ile sinema oyunculuğuna başladı. 1975 yılından itibaren de birçok filmin senaryosunu yazdı. Oynadığı filmlerdeki, temiz yüzüyle hatırlanabilir.
Belli başlı rolleri, Şoför filminde, Hülya Koçyiğit‘in eniştesi, Talihsiz Yavrum’da şoför Reşat, Vukuat Var’da Güllülı Dillim’de bir basketbolcu, Tarkan Gümüş Eğer’de Tulga, Cici Kâtibem’de ise foto muhabiridir. Suphi Tekniker, Kemal Sunal‘ın oynadığı Umudumuz Şaban, En büyük Şaban, Hanzo gibi filmlerin ve Orhan Gencebay‘ın oynadığı Dil Yarası, Kaptan, Hamuş, Aşkım Günahım gibi filmlerin senaryosunu yazmıştır. 2006 – 2008 yılları arasında yönetmenliğini Kudret Sabancı‘nın yaptığı, başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Gökçe Korel, Tardu Flordun, Ceyda Düvenci‘nin oynadığı “Binbir Gece” adlı dizide Yalçın karakterini canlandırmıştı.
SUPHİ TEKNİKER NEDEN ÖLDÜ?
Şehir Tiyatroları'nın resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:"Ustamız Suphi Tekniker’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurucumuz Muhsin Ertuğrul’un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtlayan, ardından sinemada Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi ustaların rol aldığı filmler başta olmak üzere birçok filmin senaryo yazarlığı ve tiyatro ve sinemada oyuncu olarak sanat yolculuğunu başarıyla yürüten Tekniker, bir röportajında 'Şehir Tiyatrosu sevincimdir. Dünyaya bir daha gelsem yine Şehir Tiyatroları’nda gelir, aynı şekilde aynı hayatı yaşamak isterim. Tiyatrocu olmak isterim' diyecekti.
Filmografisi
Oyuncul olarak;
1960: Cici Katibem
1963: Büyük Yemin
1963: Kızlar Büyüdü
1963: Maceralar Kralı
1963: Zehir Hafiye
1964: İstanbul'un Kızları
1964: Sen Vur Ben Kırayım
1964: Yılların Ardından
1965: Cici Kızlar
1965: Hüseyin Baradan Çekilin Aradan
1965: Kolla Kendini Bebek
1965: Şıngırdak Melahat
1965: Taşralı Amca
1966: Kaldırım Meleği
1966: Karakolda Ayna Var
1966: Kenar Mahalle
1966: Şeref Kavgası
1966: Sokak Kızı
1966: Vatan Kurtaran Aslan
1967: Demir Kapı
1967: Elveda
1967: Kadın Düşmanı
1967: Kara Davut
1967: Utanç Kapıları
1967: Yaşlı Gözler
1968: İngiliz Kemal
1968: Öldürmek Hakkımdır
1969: Kanlı Aşk
1970: Kadın Satılmaz
1970: Meçhul Kadın
1970: Tarkan: Gümüş Eyer
1971: Beyoğlu Güzeli
1971: İntikam Kartalları
1971: Mavi Boncuk Lassi
1971: Üç Kızgın Cengaver
1972: Feryat
1972: Karaoğlan Geliyor
1972: Katerina 72
1972: Kopuk
1972: Oğlum İçin
1972: Oğlum
1972: Tatlı Dillim
1972: Vukuat Var
1972: Yumurcak Küçük Şahit
1973: Ezo Gelin
1973: Toprak Ana
1974: Talihsiz Yavrum
1976: Şoför
1977: Bir Tanem
1980: Durdurun Dünyayı
2006: Binbir Gece
Senarist olarak;
1975: Azgın Bakireler
1975: Bir Araya Gelemeyiz
1975: Hanzo
1976: Aile Şerefi
1976: Öyle Olsun
1976: Şoför
1979: Derya Gülü
1979: Umudumuz Şaban
1980: Şaşkın Milyoner
1981: Aşka Dönüş
1981: Su
1982: Dolap Beygiri
1983: Aşkım Günahımdır
1983: En Büyük Şaban
1983: Kahır
1983: Tokatçı
1984: Dil Yarası
1984: Kaptan
1985: Sekreter
1986: Alev Gibi
1986: Bir Düşmeye Gör
1987: Allah Allah
1987: Can Yoldaşım
1987: Sis
1989: Oyunun Sonu
1990: Yağ Yağmur
1993: Bayan Perşembe
1993: Geceler
1993: Hamuş
Yapımcı olarak;
1984: Yosma
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