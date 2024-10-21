Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:36

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:36

Sinema ve tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı Suphi Tekniker yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki Tekniker'in vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu. Peki,Suphi Tekniker kimdir? Suphi Tekniker neden öldü? Suphi Tekniker'in yer aldığı projeler

SUPHİ TEKNİKER KİMDİR?

Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940 tarihinde Mersin‘de doğmuştur. Mersin Lisesi lisesinde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. Suphi Tekniker, 1957 yılında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Daha sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev aldı. 1960 yılında senaryosunu Erdoğan Tünaş‘ın yazdığı ve Orhan Günşiray, Fatma Girik, Suphi Kaner‘in rol aldıkları “Cici Kâtibem” filmi ile sinema oyunculuğuna başladı. 1975 yılından itibaren de birçok filmin senaryosunu yazdı. Oynadığı filmlerdeki, temiz yüzüyle hatırlanabilir.

Belli başlı rolleri, Şoför filminde, Hülya Koçyiğit‘in eniştesi, Talihsiz Yavrum’da şoför Reşat, Vukuat Var’da Güllülı Dillim’de bir basketbolcu, Tarkan Gümüş Eğer’de Tulga, Cici Kâtibem’de ise foto muhabiridir. Suphi Tekniker, Kemal Sunal‘ın oynadığı Umudumuz Şaban, En büyük Şaban, Hanzo gibi filmlerin ve Orhan Gencebay‘ın oynadığı Dil Yarası, Kaptan, Hamuş, Aşkım Günahım gibi filmlerin senaryosunu yazmıştır. 2006 – 2008 yılları arasında yönetmenliğini Kudret Sabancı‘nın yaptığı, başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Gökçe Korel, Tardu Flordun, Ceyda Düvenci‘nin oynadığı “Binbir Gece” adlı dizide Yalçın karakterini canlandırmıştı.

SUPHİ TEKNİKER NEDEN ÖLDÜ?

Şehir Tiyatroları'nın resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:"Ustamız Suphi Tekniker’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurucumuz Muhsin Ertuğrul’un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtlayan, ardından sinemada Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi ustaların rol aldığı filmler başta olmak üzere birçok filmin senaryo yazarlığı ve tiyatro ve sinemada oyuncu olarak sanat yolculuğunu başarıyla yürüten Tekniker, bir röportajında 'Şehir Tiyatrosu sevincimdir. Dünyaya bir daha gelsem yine Şehir Tiyatroları’nda gelir, aynı şekilde aynı hayatı yaşamak isterim. Tiyatrocu olmak isterim' diyecekti.

Filmografisi

Oyuncul olarak;

1960: Cici Katibem

1963: Büyük Yemin

1963: Kızlar Büyüdü

1963: Maceralar Kralı

1963: Zehir Hafiye

1964: İstanbul'un Kızları

1964: Sen Vur Ben Kırayım

1964: Yılların Ardından

1965: Cici Kızlar

1965: Hüseyin Baradan Çekilin Aradan

1965: Kolla Kendini Bebek

1965: Şıngırdak Melahat

1965: Taşralı Amca

1966: Kaldırım Meleği

1966: Karakolda Ayna Var

1966: Kenar Mahalle

1966: Şeref Kavgası

1966: Sokak Kızı

1966: Vatan Kurtaran Aslan

1967: Demir Kapı

1967: Elveda

1967: Kadın Düşmanı

1967: Kara Davut

1967: Utanç Kapıları

1967: Yaşlı Gözler

1968: İngiliz Kemal

1968: Öldürmek Hakkımdır

1969: Kanlı Aşk

1970: Kadın Satılmaz

1970: Meçhul Kadın

1970: Tarkan: Gümüş Eyer

1971: Beyoğlu Güzeli

1971: İntikam Kartalları

1971: Mavi Boncuk Lassi

1971: Üç Kızgın Cengaver

1972: Feryat

1972: Karaoğlan Geliyor

1972: Katerina 72

1972: Kopuk

1972: Oğlum İçin

1972: Oğlum

1972: Tatlı Dillim

1972: Vukuat Var

1972: Yumurcak Küçük Şahit

1973: Ezo Gelin

1973: Toprak Ana

1974: Talihsiz Yavrum

1976: Şoför

1977: Bir Tanem

1980: Durdurun Dünyayı

2006: Binbir Gece

Senarist olarak;

1975: Azgın Bakireler

1975: Bir Araya Gelemeyiz

1975: Hanzo

1976: Aile Şerefi

1976: Öyle Olsun

1976: Şoför

1979: Derya Gülü

1979: Umudumuz Şaban

1980: Şaşkın Milyoner

1981: Aşka Dönüş

1981: Su

1982: Dolap Beygiri

1983: Aşkım Günahımdır

1983: En Büyük Şaban

1983: Kahır

1983: Tokatçı

1984: Dil Yarası

1984: Kaptan

1985: Sekreter

1986: Alev Gibi

1986: Bir Düşmeye Gör

1987: Allah Allah

1987: Can Yoldaşım

1987: Sis

1989: Oyunun Sonu

1990: Yağ Yağmur

1993: Bayan Perşembe

1993: Geceler

1993: Hamuş

Yapımcı olarak;

1984: Yosma