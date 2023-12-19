Sürekli başkalarını mı suçluyorsunuz? 'Profesyonel destek alın'
Her birey yaşamında olumlu ve olumsuz durumlarla karşı karşıya kalması olağandır. Ancak bazı bireyler olumsuz bir durum ile karşı karşıya kalındığında durumu anlamaya çalışmaktan ziyade suçlu arama eğiliminde olabilmektedir fakat yaşanan olumsuz bir durum karşısında hemen suçlu aramak zaman içerisinde hem kişinin kendisini hem de ikili ilişkilerini negatif etkilemeye başlamaktadır.
Psikolojide suçu başka bir kişiye atma, kişinin yaşadığı en ufak bir olumsuzluk karşısında dahi sorumluluk almaması ve suçlu olduğu halde dahi karşısındaki kişiyi suçlama eğiliminde ısrarcı olması olarak tanımlanabilir. Bu durum suçlayıcı kişi için oldukça kolay olabilir ancak çevresindeki diğer kişiler ve suçlamaya maruz kalan kişi için oldukça olumsuz bir durum yaratabilir.
Suçlama eğiliminde olan bireylerin suçlamayı bir savunma mekanizması olarak kullandıkları söylenebilir. Örneğin ikili ilişkilerinde kontrolü kaybettiğini düşünen birey, kaybettiği kontrolü yeniden kazanabilmek için olumsuz bir durum karşısında hemen suçlama eğilimine bürünür. Bir diğer yandan ise birey suçlamayı, ilişkilerin getirdiği sorumluluktan kaçabilmenin en kolay yolu olarak da değerlendirebilmektedir yani sorumluluktan kaçmanın en kolay yolu olarak görülebilir.
Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda narsisizm eğilimi gösteren kişilerin sürekli olarak başkalarını suçlamaya daha yatkın olduğu da ortaya konulmuştur. Sürekli olarak başkalarını suçlamak, ikili ilişkilerin sağlıksız bir şekilde yaşanmasına neden olur. Bireyin empatiden uzaklaşmasına neden olacağı için olumsuz durumlar doğurur. Sürekli suçlama davranışı gösteriyorsanız öncelikle düşünmek için kendinize bir zaman tanımalı, olayları farklı bakış açıları ile değerlendirmeli, zaman zaman özür dileyebilmeli ve bu durumun içinde çıkamadığınızda ise profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz.'' dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!