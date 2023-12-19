Sürekli başkalarını mı suçluyorsunuz? 'Profesyonel destek alın'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 18:07

Güncelleme: 19.12.2023 - 18:07

Psikolojide suçu başka bir kişiye atma, kişinin yaşadığı en ufak bir olumsuzluk karşısında dahi sorumluluk almaması ve suçlu olduğu halde dahi karşısındaki kişiyi suçlama eğiliminde ısrarcı olması olarak tanımlanabilir. Bu durum suçlayıcı kişi için oldukça kolay olabilir ancak çevresindeki diğer kişiler ve suçlamaya maruz kalan kişi için oldukça olumsuz bir durum yaratabilir.

Suçlama eğiliminde olan bireylerin suçlamayı bir savunma mekanizması olarak kullandıkları söylenebilir. Örneğin ikili ilişkilerinde kontrolü kaybettiğini düşünen birey, kaybettiği kontrolü yeniden kazanabilmek için olumsuz bir durum karşısında hemen suçlama eğilimine bürünür. Bir diğer yandan ise birey suçlamayı, ilişkilerin getirdiği sorumluluktan kaçabilmenin en kolay yolu olarak da değerlendirebilmektedir yani sorumluluktan kaçmanın en kolay yolu olarak görülebilir.

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda narsisizm eğilimi gösteren kişilerin sürekli olarak başkalarını suçlamaya daha yatkın olduğu da ortaya konulmuştur. Sürekli olarak başkalarını suçlamak, ikili ilişkilerin sağlıksız bir şekilde yaşanmasına neden olur. Bireyin empatiden uzaklaşmasına neden olacağı için olumsuz durumlar doğurur. Sürekli suçlama davranışı gösteriyorsanız öncelikle düşünmek için kendinize bir zaman tanımalı, olayları farklı bakış açıları ile değerlendirmeli, zaman zaman özür dileyebilmeli ve bu durumun içinde çıkamadığınızda ise profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz.'' dedi.



