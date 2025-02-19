Sürekli kendinizi yetersiz görmenizin sebebi bu sendrom olabilir: Imposter Sendromu nedir, neden olur? Imposter Sendromu ve 6 belirtisi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:54

Güncelleme: 19.02.2025 - 10:54

Başarılarına rağmen kendini yetersiz hisseden, bulunduğu konuma hak etmeden geldiğini düşünen ve içten içe "sahtekar" olduğunu sanan bireylerin yaşadığı psikolojik duruma Imposter Sendromu denir. Genellikle yüksek beklentilere sahip bireylerde görülen bu durum, kişinin kendi başarılarını küçümsemesine ve sürekli olarak başarısız olma korkusuyla yaşamasına neden olur. Peki, sürekli kendinizi yetersiz görmenizin sebebi olan bu sendrom nedir, neden olur? İşte, Imposter Sendromu ve 6 belirtisi...

IMPOSTER SENDROMU NEDİR?

Imposter Sendromu (Sahtekârlık Sendromu), bireyin başarılarını içselleştirememesi ve kendini yeteneklerinden şüphe eden biri olarak görmesiyle ortaya çıkan bir psikolojik durumdur. İlk olarak 1978 yılında psikologlar Pauline Clance ve Suzanne Imes tarafından tanımlanan bu sendrom, genellikle mükemmeliyetçi kişilerde ve yoğun rekabet ortamlarında çalışan bireylerde sıkça görülür.

IMPOSTER SENDROMU NEDEN OLUR?

Imposter sendromunun gelişmesine neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında:

1. Mükemmeliyetçilik:

Kişinin kendisine koyduğu yüksek standartlar, en ufak başarısızlıkta bile yetersizlik hissi uyandırabilir.

2. Aile baskısı:

Çocukluk döneminde aşırı eleştirilmiş veya sürekli başarıya zorlanmış bireylerde imposter sendromu gelişebilir.

3. Çevresel faktörler:

Yoğun rekabetin olduğu akademik veya iş ortamları, bireylerin kendini sürekli kanıtlama ihtiyacı hissetmesine yol açabilir.

4. Düşük öz güven:

Kendine güveni düşük olan kişiler, başarılarını şansa veya dış etkenlere bağlayarak yeteneklerini küçümseyebilir.

5. Toplumsal baskılar:

Özellikle kadınlar, azınlık grupları veya belirli mesleklerdeki bireyler, toplumsal beklentiler nedeniyle daha fazla imposter sendromu yaşayabilir.

IMPOSTER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Imposter sendromu yaşayan bireyler genellikle aşağıdaki belirtileri gösterir:

1. Başarılarını küçümseme:

Elde ettikleri başarıları tesadüf veya dış etkenlere bağlarlar.

Başkalarıyla Sürekli Kıyaslama: Kendilerini başkalarına kıyasla yetersiz görürler.

2. Aşırı çalışma ve kaygı:

Hata yapmaktan korkarak sürekli daha fazla çalışmaya yönelirler.

3. Özgüven eksikliği:

Yeteneklerinden ve bilgilerinden şüphe duyarlar.

4. Başarısızlık korkusu:

Eleştirilmekten korktukları için yeni sorumluluklar almaktan kaçınırlar.

5. Mükemmeliyetçilik:

Küçük hataları bile büyük bir başarısızlık olarak görürler.

IMPOSTER SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Imposter sendromunun üstesinden gelmek için psikolojik destek almak ve bazı stratejileri uygulamak oldukça etkilidir. İşte bu sendromla başa çıkmanın yolları:

1. Başarıları kabul etmek

Kişi, elde ettiği başarıların tesadüf değil, kendi çabalarının sonucu olduğunu fark etmelidir. Kendine şu soruları sormak faydalı olabilir: Bu başarıyı nasıl elde ettim? Hangi becerilerimi kullandım?

2. Olumsuz düşünceleri yenmek

Kendi iç sesiyle barışmak ve negatif düşünceleri sorgulamak imposter sendromunun etkisini azaltabilir. “Ben yeterince iyiyim” gibi olumlu cümleler tekrar edilebilir.

3. Gerçekçi hedefler koymak

Kişi, kendine ulaşılabilir ve mantıklı hedefler koyarak mükemmeliyetçilik tuzağından kaçınabilir.

4. Destek almak

Bir terapist veya mentor desteği almak, imposter sendromuyla mücadelede önemli bir adımdır. Ayrıca, aynı duyguları yaşayan insanlarla konuşmak da kişinin yalnız olmadığını anlamasına yardımcı olabilir.

5. Başarıları kaydetmek

Başarı günlüğü tutarak geçmişte elde edilen başarıları gözlemlemek, özgüveni artırabilir.

6. Kendi değerini fark etmek

Birey, yalnızca başarılarına bağlı olarak değil, kendi değerlerine ve kişiliğine göre de kendini değerlendirmelidir.