Yayınlanma: 25.05.2024 - 20:07

Güncelleme: 25.05.2024 - 20:07

Survivor All Star'da eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. All Star'da finale geri sayım başlamışken yarışmacılar isimlerini finale yazdırmak için ter döküyor. Dün gece adaya veda eden isim belli olmuştu, bugün yeni düellolarda ilk eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

DÜN KİM ELENDİ?

Dün gerçekleşen eleme düellosunda adaya veda isim Damla oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bugün gerçekleşecek dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı belli olacak.