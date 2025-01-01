Survivor 2025 başladı! Survivor All Star ve Gönüllüler'de ilk takım oyununu kim kazandı?
Survivor 2025 sezonu başladı. Bugün ilk bölümüyle ekrana gelen Survivor All Star ve gönüllüler kadrosundan oluşuyor. Peki, Survivor'da ilk takım oyununu kim kazandı?
TV 8 ekranlarının nefes kesen yarışma programı Survivor 2025 bu akşam yayımlanan bölümü ile başladı. 2025 Survivor All Star ve Gönüllüler 1 Ocak 2025 Çarşamba günü TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ilk takım oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
İLK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2025'in ilk oyununu kırmzı takım kazandı.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Tuğba Yeni,
Dilşah Kurt,
Batuhan Gökgoz,
Mevlüt Koçak,
Göksu Küçükali,
Adilhan Numan,
Kaan Kazgan,
Kübra Avcı
ÜNLÜLER TAKIMI
Zeynep Alkan,
Serenay Aktaş,
Batuhan Karacakaya,
Adem Kılıç,
İsmail Balaban,
Ayşe Yüksel,
Sema Aydemir,
Barış Murat Yağcı,
Yağmur Banda
Etiketler: #Survivor 2025 #TV 8 #survivor all star
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