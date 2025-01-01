Survivor 2025 başladı! Survivor All Star ve Gönüllüler'de ilk takım oyununu kim kazandı?

Yayınlanma: 01.01.2025 - 23:47

Güncelleme: 01.01.2025 - 23:47

TV 8 ekranlarının nefes kesen yarışma programı Survivor 2025 bu akşam yayımlanan bölümü ile başladı. 2025 Survivor All Star ve Gönüllüler 1 Ocak 2025 Çarşamba günü TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ilk takım oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025'in ilk oyununu kırmzı takım kazandı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Tuğba Yeni,

Dilşah Kurt,

Batuhan Gökgoz,

Mevlüt Koçak,

Göksu Küçükali,

Adilhan Numan,

Kaan Kazgan,

Kübra Avcı

ÜNLÜLER TAKIMI

Zeynep Alkan,

Serenay Aktaş,

Batuhan Karacakaya,

Adem Kılıç,

İsmail Balaban,

Ayşe Yüksel,

Sema Aydemir,

Barış Murat Yağcı,

Yağmur Banda