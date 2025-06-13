TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan final mücadelesi ile sürüyor. Çeyrek ve yarı final mücadelelerinin ardından Ayşe ve Volkan Survivor'da elenerek yarışmaya veda eden yarışmacılar olurken, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı finale yükselen isimler oldu. Peki, Survivor 2025 şampiyonu kim oldu? Survivor All Star 2025'i kim kazandı?





SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Survivor 2025 finali 13 Haziran tarihinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşiyor.

SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2025 şampiyonu olabilmek adına Adem ve Batuhan karşı karşıya geliyor. İlk mücadeleyi 5-4'lük skorla Adem kazanarak toplam skorda 1-0 öne geçti ve avantajı elde etti.