Survivor 2026'da final dörtlüsü belli oldu! Dominik'e veda eden isim herkesi şaşırttı

TV8 ekranlarında bu yıl "Ünlüler-Gönüllüler" formatıyla izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle sosyal medyada gündem olan Survivor 2026'da büyük final için geri sayım başladı. Dominik Cumhuriyeti'ndeki zorlu ada şartlarında aylardır mücadele eden yarışmacılar, 16 Haziran akşamı İstanbul biletini kapabilmek için son kez parkura çıktı. Mert Nobre ve Sercan Yıldırım'ın daha önce garantilediği final koltuklarının son iki sahibi, Nagihan Karadere, Ramazan Sarı ve Nefise arasında oynanan epik oyunlarla netleşti.

ÜÇÜNCÜ FİNALİST NAGİHAN KARADERE OLDU

Gecenin ilk etabında yarışmacılar parkura 6'şar canla başladı. Fiziksel dayanıklılığın ve hızın ön planda olduğu zorlu engelleri aşan üçlü, final noktasında sembol düşürme ve sopa atışlarında kozlarını paylaştı. Atış kulvarında adeta devleşen ve rakiplerine şans tanımayan Nagihan Karadere, Nefise ve Ramazan'ı geride bırakarak Survivor 2026'nın üçüncü finalisti olmayı başardı ve adını İstanbul kadrosuna yazdırdı.

NEFİSE'DEN DUYGUSAL VEDA: "RÜYADA GİBİYİM"

Nagihan'ın zaferinin ardından son final koltuğu için Ramazan ve Nefise düelloda karşı karşıya geldi. İlk turda Nefise'nin, ikinci turda ise Ramazan'ın seçtiği atış stratejileriyle oynanan nefes kesici düelloda gülen taraf, 10-1 gibi net bir skorla Ramazan Sarı oldu. Son finalist olmayı başaran Ramazan parkurda gözyaşlarına boğulurken; yarışmaya beşinci olarak veda eden güçlü yarışmacı Nefise'nin sözleri geceye damga vurdu:

"Şu an rüyada gibiyim. Aslında eleneceğimi hissediyordum. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu, bu ada bana çok şey öğretti. Ancak ruhsal ve fiziksel olarak çok yoruldum, artık kaldıramadım. Yapacak bir şey yok, buraya kadarmış. Çok zor ve yıpratıcı bir sezondu, kalan arkadaşlara başarılar dilerim."

FİNAL MARATONU İSTANBUL'DA BAŞLIYOR: İŞTE O İSİMLER VE TAKVİM

Dominik etabının tamamlanmasıyla birlikte Survivor 2026'da şampiyonluk kupasını kaldırmak için İstanbul'da canlı yayında karşı karşıya gelecek final dörtlüsü şu isimlerden oluştu:

Mert Nobre

Sercan Yıldırım

Nagihan Karadere

Ramazan Sarı

Survivor 2026'da dev final maratonu, 17 Haziran akşamı canlı yayında ekranlara gelecek çeyrek final mücadelesiyle başlayacak. Büyük şampiyonun ilan edileceği final oyunları ve canlı yayın heyecanı ise 18 ve 19 Haziran tarihlerinde kesintisiz devam edecek.