Survivor 2026'ya geri sayım: Kadrodaki 3. ünlü isim belli oldu! İbrahim Tatlıses'in kızı Dominik yolcusu...

Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu sene Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor'a katılacak üçüncü isim belli oldu.

Şarkıcı Bayhan Gürhan ve Keremcem'in ardından Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ismi duyurdu.

ÜÇÜNCÜ İSİM DİLAN ÇITAK OLDU

Acun Ilıcalı, paylaşımında "Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Survivor'da yarışacak diğer isimler de sırasıyla Bayhan ve Keremcem olmuştu.

SON ŞAMPİYON ADEM KILIÇÇI OLDU

Öte yandan büyük çekişmelere sahne olan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de Batuhan Karacakaya ile Adem Kılıççı finale kaldı.

Canlı yayındaki final mücadelesini Adem Kılıççı kazandı.