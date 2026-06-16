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Survivor 3. finalist kim oldu? 16 Haziran Survivor son finalist kim oldu?

Survivor 3. finalist kim oldu? 16 Haziran Survivor son finalist kim oldu?

16.06.2026 23:03:00
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Haber Merkezi
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Survivor 3. finalist kim oldu? 16 Haziran Survivor son finalist kim oldu?

Survivor 2026'da büyük final öncesi heyecan zirveye ulaştı. Peki, Survivor 3. finalist kim oldu? 16 Haziran Survivor son finalist kim oldu?

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Survivor'da büyük finale kısa bir zaman kaldı. Şampiyonluk hedefine yaklaşmak isteyen yarışmacılar parkularda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Peki, Survivor 3. finalist kim oldu? 16 Haziran Survivor son finalist kim oldu?

SURVIVOR SON FİNALİST KİM OLDU?

Nefise, Nagihan ve Ramazan arasında mücadelenin kazananı son finalist olarak İstanbul'a gidecek. Kazanan yarışmacı Nagihan oldu.

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SURVİVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

Survivor'da ilk finalist Mert Nobre oldu.

SURVİVOR İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Son yarışla birlikte Nefise ve Sercan mücadelesinde galip olan Sercan Yıldırım 2.finalist oldu.

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