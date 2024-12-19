Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Batuhan Gökgöz kaç yaşında, nereli?
Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda yarışacak 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Gönüllüler kadrosuna dahil olan Batuhan Gökgöz'ün hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Batuhan Gökgöz kaç yaşında, nereli?
Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Batuhan Gökgöz kaç yaşında, nereli?
SURVİVOR BATUHAN GÖKGÖZ KİMDİR?
Survivor Batuhan Gökgöz, 25 Mart 1997 yılında dünyaya geldi. 27 yaşındaki milli atlet, 100 metre engelli koşu dalında Türkiye şampiyonluğu kazandı.
Atletizmdeki başarısıyla dikkat çeken genç yarışmacı, Survivor 2025 Gönüllüler takımında yer alacak.
SURVİVOR 2025 KADROSU
ÜNLÜLER TAKIMI
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Batuhan
Tuğba
Adilhan
Dilşah
Mevlüt
Kübra
Göksu
Kaan
Etiketler: #Survivor 2025 All Star #Survivor Batuhan #kimdir?
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