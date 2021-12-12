Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, merakla beklenen 'Survivor ne zaman başlıyor, Survivor kadrosunda kimler olacak?' sorularının cevaplarını verdi. Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ilıcalı, Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler Takımı'nı Instagram'dan açıkladı. İşte 2022 Survivor All Star'a katılacak ünlüler ve gönüllüler...
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak isimleri kendi sosyal medya hesabından açıkladı.
Bu sezon All Star formatıyla ünlüler ve gönüllüler mücadelesiyle izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022’de önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran eski yarışmacılar yer alacak.
KADROYU AÇIKLAYACAĞINI ÖNCEDEN DUYURMUŞTU
Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı dün sosyal medya üzerinden yaptı. Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" dedi.
Ardından bugün tekrar yaptığı paylaşımda, kadroya bu sabah sürpriz bir ismin daha eklendiğini belirterek açıklama saatinin 12.00'ye çekildiğini belirtti.
Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.
SURVIVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Tokgöz
SURVIVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor All Star'da gönüllüler takımı da belli oldu.
Gönüllüler takımındaki isimler şu şekilde:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı
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