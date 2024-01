Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? Survivor All Star son elenme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:50

Güncelleme: 17.01.2024 - 09:50

1 Ocak 2024'te başlayan Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Zorlu şartlarda varolma savaşı veren yarışmacılar, aynı zamanda ödül ve dokunulmazlık oyunlarıyla mücadele ediyor. İlk olarak adaya veda eden isim Doğukan Manço olmuştu. Peki, Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? Survivor All Star'da kim elendi?

Survivor 2024 son hız devam ederken, adaya veda edecek isimler kesinleşti. Son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken son eleme adayı da belli oldu. Daha önceki konseyler sonucunda Berna, Seda ve Kardeniz eleme adayları arasında yer almıştı.

SON ELENME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımın oyları sonucunda Sahra Işık son elenme adayı oldu. Aday olarak gösterilmesinin ardından açıklama yapan Işık, "Bütün arkadaşlarım beni kötü niyetle yazmadı. En önemli şey Survivor bana olgunluk kattı. Açıklama yapmak zorunda değiller. Canları sağolsun. Üç tane gitme adayı arkadaşım var, hiçbir rakibimi küçümsemiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu potadan çıkacağım. Bu kendime gelmem için bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.