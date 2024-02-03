Nihat Altınkaya elendi mi? Survivor'a katılan Nihat Altınkaya sakatlandı mı?
Nihat Altınkaya, Survivor All Star 2024 yarışması kadrosunda yer alırken aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle başlangıçta mücadeleye katılamamıştı. Peki, Nihat Altınkaya elendi mi? Survivor'a katılan Nihat Altınkaya sakatlandı mı?
Survivor 2024'e sakatlığı nedeniyle geç katılmak zorunda kalan Survivor geçmiş şampiyonlarından Nihat Altınkaya, 24.bölümde yarışmaya dahil oldu. Peki, Nihat Altınkaya elendi mi? Survivor'a katılan Nihat Altınkaya sakatlandı mı?
NİHAT ALTINKAYA ELENDİ Mİ?
Nihat Altınkaya, Survivor All Star'ın 24. bölümünde oyuna dahil oluyor. Acil Durum Konseyi ile Acun Ilıcalı tarafından yarışmaya katıldığı duyurulan Altınkaya, ilk oyununa çıktı. Ancak oyunun sonunda atış etabına geldiğinde bileğini tutarak yere yığıldı. Takım arkadaşları Nihat Altınkaya'nın yanına gelerek destek olmaya çalıştı ve doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Nihat Altınkaya'nın elenip elenmediği bölümün devamında gösterilecek.
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