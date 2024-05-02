Survivor All Star'da beklenmeyen değişiklik... Acil durum konseyinde kararı Acun Ilıcalı verdi!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 22:59

Güncelleme: 02.05.2024 - 23:01

Survivor 2024 All Star'da final gittikçe yaklaşıyor. Birleşme partisinin ardından iyice azalan takımlarda yarışmacılar finale gün saymaya başladı. Çarşamba günü gerçekleşen vedanın ardından takımlardaki eşitsizliği gidermek ve Kırmızı Takım'daki tehlike çanlarını giderebilmek için bir yarışmacı takım değiştirdi.

Acun Ilıcalı durumu şu sözlerle açıkladı:

Yarışmacılarımızın kamera dışında yaşadıkları bir gerilim oldu Kırmızı takımda. Olayı çok irdelemek istemiyorum. Bazen de Survivor'da işin doğasında değişim gerekir. Açıkçası Aleyna, Nagihan ve Nefise bana geldi.

Ve üçü beraber Yunus Emre'nin gerginliğinden yorulduklarını ve Yunus Emre'nin bu takımda olmasını istemediklerini dile getirdiler. Şunu bir kere daha söylemek istiyorum Yunus Emre'yi asla bu bir kere bile savunmam kadınlara karşı gerilim konusunda. Yine savunmayacağım.

Konu ne olursa olsun üç kadın yarışmacımın davranışsal olarak rahatsız olmaları ve bu konuda bizden ricada bulunmaları benim için önemli.

Bu açıklamaların ardından Acun Ilıcalı takım değiştirmesi gereken kişinin eski Mavi Takım yarışmacısı olan Yunus Emre olduğunu söyledi.

Bu sözlerin ardından Yunus Emre tarihin en zor Survivor'ını yaşadığını ve şikayet edildiği için rahatsız olduğunu dile getirdi.